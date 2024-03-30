更多編輯台推薦新聞：
徐若熙將投台北大巨蛋中職第1球 開幕戰挑戰3萬人
運動

徐若熙將投台北大巨蛋中職第1球 開幕戰挑戰3萬人

狗不只聽得懂人類指令 研究顯示大腦能記得物品名稱
國際

狗不只聽得懂人類指令 研究顯示大腦能記得物品名稱

米酵菌酸攻擊細胞粒線體致死率高 留意這些事免恐慌
生活

米酵菌酸攻擊細胞粒線體致死率高 留意這些事免恐慌

紅球計畫3/29起連10天現身台南 追球路線一次看
生活

紅球計畫3/29起連10天現身台南 追球路線一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
寶林茶室案
新聞專題
寶林茶室案1/108
首頁 / 生活

民眾赴寶林饒河分店餐後不適 王必勝：已採檢

2024/3/30 16:11（3/30 16:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
衛福部次長王必勝。（中央社檔案照片）
衛福部次長王必勝。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北30日電）寶林茶室食物中毒案新增1人吃咖哩仁當、冰奶茶後不適，是在饒河分店，引發事態擴大的疑慮。衛福部次長王必勝今天說，已採檢，推測無相關的機會較大；目前無擴大，勿恐慌。

台北市信義區寶林茶室近日發生多名民眾食用餐點後，因身體不適而就醫、住院，甚至造成2人死亡。為讓民眾安心，衛生福利部疾病管制署官網每天上午10時、下午5時30分在專區公布最新通報數字。

截至今天上午10時，新增4名通報個案，累計接獲通報25例，其中2人死亡、5人加護病房、1人一般病房，17人返家休養。這次除了粿條、河粉外，有1名30多歲女性患者是吃了咖哩仁當、冰奶茶後，出現腹瀉、噁心、頭暈、全身倦怠等狀況。

值得關注的是，此前出現身體不適症狀的民眾，集中在寶林A13分店，這名患者則是在寶林饒河分店用餐，掀起寶林食物中毒事件可能擴大的憂慮。

疾管署發言人曾淑慧接受媒體電訪時解釋，寶林旗下共3家分店，包括信義A13、饒河店、微風台北車站店，專案收治的標準也是針對3家分店，只要在3月19日到26日期間，曾到任一分店用餐、出現腹瀉等疑似症狀者即可通報，是否相關待檢驗釐清。

王必勝下午出席中央社活動時告訴中央社記者，後來才發現是饒河分店，因A13分店這段時間沒有賣這個商品，這名患者已接受採檢，若未檢出米酵菌酸，兩者間應無相關，「我自己判斷沒有相關的機會比較大」；目前沒有外擴，不用恐慌。

根據台北市衛生局公布的資料，這名患者正在新光醫院一般病房住院中。新光醫院醫務秘書、感染科醫師黃建賢表示，這名個案雖然是在寶林用餐，但不同分店，症狀也與先前中毒案不太一樣，雖有腸胃道症狀，未發現多重器官衰竭現象；個案剛開始就醫時就有安排住院，後因個人因素返家，此次住院並非病情惡化。（編輯：管中維）1130330

延伸閱讀
王必勝：粿條供應商下游10樣本未檢出米酵菌酸 目前未擴大寶林茶室111年曾遭檢舉環境髒亂 北市衛生局：當時稽查合格北市寶林茶室食物中毒增至25例 新增個案1疫調無粿條寶林茶室食物中毒案 2死6重症均檢出米酵菌酸農業部：台灣生態鏈沒有米酵菌酸生成菌種 國產食材安全
寶林茶室案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
寶林茶室111年曾遭檢舉環境髒亂 北市衛生局：當時稽查合格
172.30.142.60