民眾赴寶林饒河分店餐後不適 王必勝：已採檢

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（中央社記者沈佩瑤台北30日電）寶林茶室食物中毒案新增1人吃咖哩仁當、冰奶茶後不適，是在饒河分店，引發事態擴大的疑慮。衛福部次長王必勝今天說，已採檢，推測無相關的機會較大；目前無擴大，勿恐慌。

台北市信義區寶林茶室近日發生多名民眾食用餐點後，因身體不適而就醫、住院，甚至造成2人死亡。為讓民眾安心，衛生福利部疾病管制署官網每天上午10時、下午5時30分在專區公布最新通報數字。

截至今天上午10時，新增4名通報個案，累計接獲通報25例，其中2人死亡、5人加護病房、1人一般病房，17人返家休養。這次除了粿條、河粉外，有1名30多歲女性患者是吃了咖哩仁當、冰奶茶後，出現腹瀉、噁心、頭暈、全身倦怠等狀況。

值得關注的是，此前出現身體不適症狀的民眾，集中在寶林A13分店，這名患者則是在寶林饒河分店用餐，掀起寶林食物中毒事件可能擴大的憂慮。

疾管署發言人曾淑慧接受媒體電訪時解釋，寶林旗下共3家分店，包括信義A13、饒河店、微風台北車站店，專案收治的標準也是針對3家分店，只要在3月19日到26日期間，曾到任一分店用餐、出現腹瀉等疑似症狀者即可通報，是否相關待檢驗釐清。

王必勝下午出席中央社活動時告訴中央社記者，後來才發現是饒河分店，因A13分店這段時間沒有賣這個商品，這名患者已接受採檢，若未檢出米酵菌酸，兩者間應無相關，「我自己判斷沒有相關的機會比較大」；目前沒有外擴，不用恐慌。

根據台北市衛生局公布的資料，這名患者正在新光醫院一般病房住院中。新光醫院醫務秘書、感染科醫師黃建賢表示，這名個案雖然是在寶林用餐，但不同分店，症狀也與先前中毒案不太一樣，雖有腸胃道症狀，未發現多重器官衰竭現象；個案剛開始就醫時就有安排住院，後因個人因素返家，此次住院並非病情惡化。（編輯：管中維）1130330