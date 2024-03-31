咖哩仁當是什麼？傳統節慶餐點源自印尼

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（中央社網站）北市寶林茶室食物中毒案延燒多日，毒物「米酵菌酸」來源仍待釐清，其中一位通報個案在寶林饒河分店未食用粿條而是吃了咖哩仁當，引發討論。咖哩仁當是什麼？製作材料有哪些？中央社整理相關資訊帶你認識這道印尼傳統料理。

仁當是什麼？

根據新加坡國家圖書館官網，仁當這個名字來自印尼語merandang或randang，原意是「慢慢的」，意指長時間烹調。

這道菜可能受印度、葡萄牙和伊斯蘭教等多種料理方式影響，通常與米飯或ketupat（馬來粽）一起食用。

製作與保存

仁當通常以牛肉製作，有時也用雞肉或羊肉，肉類與薑、辣椒、 南薑、檸檬草、大蒜、青蔥、檸檬葉和薑黃等香料一起在椰奶中燉煮，長達3小時熬煮把水分煮乾，成為濃稠的仁當肉汁。

烹飪過程使肉質軟化，使用香料有助保存，常溫下可以保存2到3天，放進冰箱最多可保存2週。

各地的仁當

仁當是在開齋節等特殊場合供應的節慶餐點，在新加坡的馬來食品小販攤位上會搭配米飯出售。

傳統的仁當使用水牛肉，肉質比其他牛肉來得硬，為了使這道菜更美味，所以加入椰奶和香料長時間低溫燉煮。過去被包在車前草或香蕉葉中，供長途旅行時食用。乾咖哩型態的較長保質期可能有助其傳播到馬來亞等其他馬來地區。

「遠東森林中的生活」書中提到仁當在不同地區使用不同材料入菜，雖然製作材料略有差異，但都是搭配米飯食用。（編輯：鄭懿君）1130331