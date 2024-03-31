饒河店2例米酵菌酸陰性 王必勝推測案件僅限於信義寶林茶室

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（中央社記者曾以寧台北31日電）寶林茶室食物中毒案，累計至今天上午10時共30人受影響。饒河店用餐2人米酵菌酸檢驗結果出爐，衛福部次長王必勝表示，是陰性，事件主要局限於信義區寶林茶室的機會較大。

寶林茶室食物中毒案，截至今天上午10時，衛福部累計接獲通報30例，其中2人死亡、5人加護病房、3人一般病房，20人返家休養。

此外，有2人是在饒河店用餐，其中1人有食用粿條，另1人吃咖哩仁當、冰奶茶後不適，其餘28人皆是在信義區店用餐。王必勝今天中午接受媒體電訪表示，經台大法醫研究所趕工檢驗，確認2人 米酵菌酸 米酵菌酸小百科 米酵菌酸是一種罕見毒素，由唐蒼蒲伯克氏菌（Burkholderia gladioli pathovar .cocovenenans B.cocovenenans）產生，這種菌易在富含脂肪酸的食物中繁殖，特別是椰子和玉米。在攝氏溫度22至33度和中性pH值的環境中，會迅速增殖，產生大量的米酵菌酸。 案例：印尼1895年首次發現米酵菌酸毒素，當地的傳統椰子發酵餅導致數起中毒事件。過去非洲莫三比克、中國皆有案例。2024年3月北市寶林茶室食物中毒案件，死者血液中檢出米酵菌酸，為台灣首例。

症狀：會影響肝臟、腎臟和腦部，引起包括精神不振、頭暈、嗜睡、腹痛、嘔吐等，患者可能併發血便、血尿、低血壓、心律不整、體溫過高、黃疸、四肢僵硬、呼吸困難、休克。嚴重時可能在症狀出現後20小時內死亡。國外群聚事件致死率介於30%至100%。

治療：米酵菌酸沒有解毒劑，僅能提供支持性療法，如呼吸衰竭時插管、休克時打強心劑。

預防：米酵菌酸不會因洗滌或烹飪而被破壞，請勿食用長期存放於不當環境的澱粉發酵食品。 看更多 關閉 皆為陰性。

王必勝說，饒河店病例檢驗米酵菌酸陰性，雖然無法完全排除與信義店關聯性，但機會比較小，患者身體不適產生症狀可能是由食物感染引起；推測此案還是局限在17到25日間、信義區寶林茶室中的機會較大，民眾不用太恐慌。

食材部分，王必勝表示，仍在陸續檢驗中，目前佐料部分確定醬油、老抽都沒有驗出米酵菌酸，其他食材則還在檢驗。初步推斷還是跟粿條本身相關，雖然店家採樣、供應商、供應商下游採檢結果都是陰性，但比較懷疑是上一批、已經用盡的粿條造成問題。

王必勝說，假設問題環節是發生在寶林茶室店內，怎麼產生的，檢方現在正在調查中，仍需要一些時間釐清。（編輯：李亨山）1130331