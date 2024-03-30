更多編輯台推薦新聞：
徐若熙將投台北大巨蛋中職第1球 開幕戰挑戰3萬人
運動

徐若熙將投台北大巨蛋中職第1球 開幕戰挑戰3萬人

狗不只聽得懂人類指令 研究顯示大腦能記得物品名稱
國際

狗不只聽得懂人類指令 研究顯示大腦能記得物品名稱

米酵菌酸攻擊細胞粒線體致死率高 留意這些事免恐慌
生活

米酵菌酸攻擊細胞粒線體致死率高 留意這些事免恐慌

紅球計畫3/29起連10天現身台南 追球路線一次看
生活

紅球計畫3/29起連10天現身台南 追球路線一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
寶林茶室案
新聞專題
寶林茶室案2/102
首頁 / 生活

北市寶林茶室食物中毒增至25例 新增個案1疫調無粿條

2024/3/30 12:44（3/30 13:39 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為位於台北市信義區的寶林茶室據點現已停業。中央社記者張新偉攝 113年3月29日
圖為位於台北市信義區的寶林茶室據點現已停業。中央社記者張新偉攝 113年3月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北30日電）寶林茶室食物中毒案，衛福部今天上午公布增4名通報個案、累計25人，其中1人吃咖哩仁當、冰奶茶後不適。疾管署說，曾至寶林用餐有不舒服就納入統計，尚無擴大跡象勿恐慌。

台北市信義區寶林茶室近日發生多名民眾食用餐點後，因身體不適而就醫、住院，甚至造成2人死亡。衛生福利部昨天公布，包含死亡2人在內的8例重症個案都檢出米酵菌酸

米酵菌酸小百科

米酵菌酸是一種罕見毒素，由唐蒼蒲伯克氏菌（Burkholderia gladioli pathovar .cocovenenans B.cocovenenans）產生，這種菌易在富含脂肪酸的食物中繁殖，特別是椰子和玉米。在攝氏溫度22至33度和中性pH值的環境中，會迅速增殖，產生大量的米酵菌酸。

  • 案例：印尼1895年首次發現米酵菌酸毒素，當地的傳統椰子發酵餅導致數起中毒事件。過去非洲莫三比克、中國皆有案例。2024年3月北市寶林茶室食物中毒案件，死者血液中檢出米酵菌酸，為台灣首例。
  • 症狀：會影響肝臟、腎臟和腦部，引起包括精神不振、頭暈、嗜睡、腹痛、嘔吐等，患者可能併發血便、血尿、低血壓、心律不整、體溫過高、黃疸、四肢僵硬、呼吸困難、休克。嚴重時可能在症狀出現後20小時內死亡。國外群聚事件致死率介於30%至100%。
  • 治療：米酵菌酸沒有解毒劑，僅能提供支持性療法，如呼吸衰竭時插管、休克時打強心劑。
  • 預防：米酵菌酸不會因洗滌或烹飪而被破壞，請勿食用長期存放於不當環境的澱粉發酵食品。
看更多
關閉
，確定是米酵菌酸引起的食物中毒事件。

由於過去台灣沒有檢出過米酵菌酸，罕見毒素在台灣現蹤，衛福部強調侷限特定分店及時段，要民眾不用太恐慌，同時疾管署官網每天上午10時、下午5時30分在專區公布最新通報數字。

截至今天上午10時，新增4名通報個案，累計接獲通報25例，其中2人死亡、5人加護病房、1人一般病房，17人返家休養。這次除了粿條，有1名30多歲女性患者是吃了咖哩仁當、冰奶茶後，出現腹瀉、噁心、頭暈、全身倦怠等症況，就醫後已返家休息。

疾管署發言人曾淑慧接受媒體電訪說明，現在仍可說沒有外擴跡象，雖然粿條或河粉是較可能的原因，也不敢說一定就是，只是在進行流行病學調查時，都會詢問民眾吃了什麼，以粿條、河粉居多，但民眾不見得真的記得吃了什麼，就是當作參考。（編輯：管中維）1130330

（疾管署提供）
（疾管署提供）
（疾管署提供）
（疾管署提供）
#疾管署
#曾淑慧
#衛福部
#寶林茶室
#米酵菌酸
延伸閱讀
農糧署：米酵菌酸與米無直接相關 國產米可安心吃基隆宜蘭學校停用粄條 台北市未要求禁用寶林茶室供應商粿條米酵菌酸陰性 王必勝：仍高度懷疑寶林茶室中毒案 死者家屬澄清沒有要究責醫院
寶林茶室案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
基隆宜蘭學校停用粄條 台北市未要求禁用
172.30.142.201