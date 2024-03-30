北市寶林茶室食物中毒增至25例 新增個案1疫調無粿條

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（中央社記者沈佩瑤台北30日電）寶林茶室食物中毒案，衛福部今天上午公布增4名通報個案、累計25人，其中1人吃咖哩仁當、冰奶茶後不適。疾管署說，曾至寶林用餐有不舒服就納入統計，尚無擴大跡象勿恐慌。

台北市信義區寶林茶室近日發生多名民眾食用餐點後，因身體不適而就醫、住院，甚至造成2人死亡。衛生福利部昨天公布，包含死亡2人在內的8例重症個案都檢出 米酵菌酸 米酵菌酸小百科 米酵菌酸是一種罕見毒素，由唐蒼蒲伯克氏菌（Burkholderia gladioli pathovar .cocovenenans B.cocovenenans）產生，這種菌易在富含脂肪酸的食物中繁殖，特別是椰子和玉米。在攝氏溫度22至33度和中性pH值的環境中，會迅速增殖，產生大量的米酵菌酸。 案例：印尼1895年首次發現米酵菌酸毒素，當地的傳統椰子發酵餅導致數起中毒事件。過去非洲莫三比克、中國皆有案例。2024年3月北市寶林茶室食物中毒案件，死者血液中檢出米酵菌酸，為台灣首例。

症狀：會影響肝臟、腎臟和腦部，引起包括精神不振、頭暈、嗜睡、腹痛、嘔吐等，患者可能併發血便、血尿、低血壓、心律不整、體溫過高、黃疸、四肢僵硬、呼吸困難、休克。嚴重時可能在症狀出現後20小時內死亡。國外群聚事件致死率介於30%至100%。

治療：米酵菌酸沒有解毒劑，僅能提供支持性療法，如呼吸衰竭時插管、休克時打強心劑。

預防：米酵菌酸不會因洗滌或烹飪而被破壞，請勿食用長期存放於不當環境的澱粉發酵食品。 看更多 關閉 ，確定是米酵菌酸引起的食物中毒事件。

由於過去台灣沒有檢出過米酵菌酸，罕見毒素在台灣現蹤，衛福部強調侷限特定分店及時段，要民眾不用太恐慌，同時疾管署官網每天上午10時、下午5時30分在專區公布最新通報數字。

截至今天上午10時，新增4名通報個案，累計接獲通報25例，其中2人死亡、5人加護病房、1人一般病房，17人返家休養。這次除了粿條，有1名30多歲女性患者是吃了咖哩仁當、冰奶茶後，出現腹瀉、噁心、頭暈、全身倦怠等症況，就醫後已返家休息。

疾管署發言人曾淑慧接受媒體電訪說明，現在仍可說沒有外擴跡象，雖然粿條或河粉是較可能的原因，也不敢說一定就是，只是在進行流行病學調查時，都會詢問民眾吃了什麼，以粿條、河粉居多，但民眾不見得真的記得吃了什麼，就是當作參考。（編輯：管中維）1130330

（疾管署提供）