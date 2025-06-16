8藍委提告指涉犯選罷法 罷團：以訟制罷轉移焦點

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（中央社台北16日綜合報導）國民黨8名立委今天委由黨中央至台北地方檢察署控告罷團領銜人或相關主導者涉抹黑，違反公職人員選舉罷免法；遭點名罷團多認為相關論述基於新聞與事實，國民黨以訟制罷轉移焦點。

國民黨下午發布新聞稿表示，國民黨立委賴士葆、廖先翔、涂權吉、牛煦庭、徐欣瑩、廖偉翔、羅廷瑋、游顥，今天委由黨中央至北檢遞狀控告罷團領銜人或相關主導者；這8名立委選區罷團領銜與主導人，於罷免提案期間在臉書（Facebook）粉專、Instagram等社群平台發表內容，誣指刪除預算、凍結補助、耍官威罵醫護等。

罷免廖先翔領銜人陳正敬表示，國民黨「以罷制罷」大失敗，被起訴偽造文書後，想出的新招居然是「以訟制罷」，這代表國民黨絲毫沒有反省自己在立法院的所作所為，反而加劇與民眾對立，這樣行為只會讓「七星區」選民看清楚廖先翔本質。

罷免涂權吉領銜人陳廷瑋表示，都是基於新聞事件與事實依據論述，社群貼文內容皆為可受公評之事，國民黨選擇提告打壓，以「以訟制罷」方式製造寒蟬效應、轉移焦點，是經典「認知作戰」案例，台灣人民不會輕易被分化、操弄，動用司法封口才是真正民主危機。

罷免廖偉翔團體表示，所揭露問題均有具體事實依據，非憑空捏造，絕無散布假訊息或違反公職人員選舉罷免法情事；國民黨「以訟制罷」做法，企圖透過司法手段壓制公民監督與言論自由，嚴重違背民主精神。

罷免羅廷瑋團體指出，這不僅是國民黨試圖箝制公民的濫訴行為，更是對台灣民主制度下「人民有權監督民代、提出罷免」根本權利的挑戰，他們不會退縮。

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罷免游顥團體表示，揭露資訊來自立法院表決紀錄、公文資料、新聞報導、公開影片，何來「造謠」之說；所有發言公開透明，禁得起社會檢驗，國民黨提告，暴露出不敢接受監督的懦弱，罷免游顥是人民自救選擇，不是政黨鬥爭。

此外，罷免牛煦庭、徐欣瑩、賴士葆等團體截至發稿為止，暫無回應。（編輯：陳仁華、蕭博文）1140616