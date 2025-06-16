「全知讀者視角」定檔 7/23晚場與南韓同步上映

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（中央社記者陳怡璇台北16日電）改編自人氣網路漫畫的電影「全知讀者視角」定檔，7月23日晚場起與南韓同步上映，正式預告中有精彩打鬥場面及主角群要所有人一起生還的意志，讓粉絲大呼期待。

發行商今天以新聞稿分享，在今日釋出的正式海報當中，只見正面凝視畫面的「金獨子」（安孝燮飾演）與「劉眾赫」（李敏鎬飾演）展現非凡氣勢，彷彿要將觀眾一秒拉進崩壞的小說世界，而他們背後注視著任務視窗的則是同樣背負任務的戰友「劉尚雅」（蔡秀彬飾演）、「李賢誠」（申承浩飾演）、「鄭熙媛」（NANA飾演）、「李智慧」（JISOO飾演）、「李吉永」（權恩成飾演）等人。

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在同步公開正式預告當中，由金獨子內心獨白揭開序幕：「那個我最喜愛，也曾視為全部的故事，變成了現實。」預告更曝光多項關鍵要素，例如「背後星」的神秘選擇、角色們專屬武器如「絲線」、「盾牌」、「劍」等，以及金獨子堅定展現要改寫「不是只有主角一人生還，而是所有人一起生還」的意志。

「全知讀者視角」描述平凡上班族金獨子，唯一嗜好是閱讀網路小說「在滅亡的世界中存活的三種方法」，不過在長達10年連載期間，他卻是這個小說唯一讀者；當金獨子在地鐵車廂讀完小說最終話時，小說中場景卻轉瞬成為現實，身為唯一知曉這個新世界結局的金獨子，將在升級自身能力同時，打造出與原本小說截然不同結局。（編輯：陳仁華）1140616