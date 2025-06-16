張斌堂續任黑松董事長 聚焦飲料創新與代理雙引擎

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（中央社記者何秀玲台北16日電）黑松董事長張斌堂表示，今年邁入百年，持續以「生活品牌、超越代理、進化銷售」為營運方針。飲料事業將朝向貼近多元生活需求發展，代理事業藉由與國際知名酒類品牌合作，擴大產品線，並尋求更多跨領域代理機會，提升通路綜效與品牌組合競爭力。

黑松今天召開股東常會，通過113年度財報及每股現金股利1.9元，並完成董事改選，由張斌堂續任董事長。

黑松飲料事業方面，「黑松FIN好菌補給飲」去年銷售大幅成長43%，是去年成長表現最凸出的產品之一，今年前5月推出黑松沙士與黑松茶花等新口味，市場反應良好。張斌堂指出，飲料事業將以「生活品牌」為營運方針，提升市場競爭力。

品牌代理方面，他說，去年底完成50度以上金門高粱酒的總經銷簽約，另外繼代理CHOYA梅酒與Hardys夏迪葡萄酒之後，也與國際洋酒集團麥立得洋酒公司（Ian Macleod Distillers）合作，而CHOYA梅酒今年前5個月業績年增23.4%，穩居台灣梅酒市占率第一。

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另外，黑松與立頓策略聯盟合作邁入第10年，旗下奶茶系列業績持續穩定成長，今年再迎合市場推出2項新品。

他表示，黑松將以「超越代理」營運方針，持續發揮通路、行銷與產品開發整合優勢，未來將拓展更多不限於酒類或飲料的知名品牌代理機會。（編輯：張均懋）1140616

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