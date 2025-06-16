蕭雅全涉性騷 劉冠廷坦言震驚：傷害造成就該檢討

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（中央社記者洪素津台北16日電）導演蕭雅全身陷性騷風波，日前已先行道歉且暫停所有工作。和他合作拍攝電影「老狐狸」的劉冠廷坦言聽到消息很震驚，當下查看新聞了解，「傷害已經造成，有人受到傷害，就要去檢討」。

劉冠廷日前到香港拍攝電影「私家偵探」，在片中和古天樂有大量對戲，今天劉冠廷和該片導演周汶儒、李子俊一起出席電影「私家偵探」的首映，分享在香港拍攝的趣事。

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劉冠廷和導演蕭雅全合作拍攝電影「老狐狸」，被問到蕭雅全遭指控涉性騷一事，劉冠廷今天受訪表示很震驚，他表示得知消息的當下人剛好回台灣，「我知道的時候很震驚，我一直在看女方的發文，我都不知道我怎麼走出機場」。

蕭雅全身陷性騷風波，他日前發文表示，很難堪也沒有藉口，對陳蔚爾以及自己的家人道歉，將停止所有工作。劉冠廷表示自己身為演員的立場並沒有權利過問，也不知道導演（蕭雅全）面臨什麼，但是在這件事就是有人受到傷害，就應該去面對、檢討。（編輯：李亨山）1140616