陳蔚爾揭遭金馬導演性騷擾 蕭雅全未回應

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（中央社記者王心妤台北6日電）導演陳蔚爾今天在臉書表示遭圈內導演性騷擾，對方未經她同意就觸摸她的身體，記者向她求證，她承認在貼文中所揭露的對象，正是導演蕭雅全；不過至截稿前蕭雅全並未回應。

陳蔚爾今天在臉書表示，她跟導演2005年認識，第一印象對方是「幽默又親切的創作者」，2015年她因配音工作再度跟導演聯絡，並分享了個人創作短片，這名導演稱讚作品並表示想進一步認識。

陳蔚爾表示，對方2016年開始提出性暗示對話，後來有3次未經同意就侵犯她的身體界線。她說，2023、2024年經歷MeToo運動、確診癌症、恐怖前任情人的糾纏、報警提告聲請保護令等事件，讓她像從地獄爬回人間，「我仍然希望有一天，這個世界不再需要這麼多的眼淚和勇氣才能好好過下去。」

陳蔚爾強調，她對這名導演的情感一直是對前輩的敬愛和仰慕，並沒有性意圖，沒想到這樣的敬意會被當成一種性允許，自從知道這不是只有她遇到的狀況，說出來成為必須做的事，因為若連中生代導演的她都不敢說，這類事情只會繼續下去，可預見是有更多不知如何應對、獨自承擔或默默吞忍傷痛的女孩子出現。

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記者致電蕭雅全求證時，第一通電話他表示正在開會中隨即掛斷，稍晚則是未接電話、未回訊息。

此外，蕭雅全原定將出席28日台北電影節「電影正發生」活動，主辦單位今天表示，活動內容有所異動，接替蕭雅全的人選正安排中，仍會如期舉行。（編輯：龍柏安）1140606