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黃子佼涉持兒少性影像案 累計與21被害人成立調解

2025/5/26 12:38
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（中央社記者林長順台北26日電）藝人黃子佼涉購買持有兒少性影像案，一審遭判刑8月，台灣高等法院分批調解，今天再安排5名被害人進行調解均成立，黃子佼未到，由辯護人出庭。累計已與21名被害人成立調解。

黃子佼被控自民國103年2月起，自「創意私房」網路論壇購買兒童及少年性影像而持有，經查性影像的兒少人數為35人，台北地方法院依兒童及少年性剝削防制條例判處黃子佼有期徒刑8月。案經上訴，由高院審理中。北檢另查出黃子佼有12名未成年影像，移送高院併辦審理。

高院審理期間，安排被害人分批與黃子佼調解，之前4月28日、5月2日、9日開庭時，各5名被害人調解均成立，5月14日開庭時，另與1名被害人調解成立，累計16人成立調解。

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高院今天再度召開調解庭，5名被害人委託律師或家屬到庭，但黃子佼未現身，僅由辯護人到庭，庭訊約40分鐘結束，當事人全部不受訪。據了解，黃子佼與5名被害人調解成立，累計21人成立調解。

至於實際調解金額及條件部分，高院表示，涉及當事人隱私及進行中案件的細節事項，不宜提供或透露。（編輯：方沛清）1140526

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