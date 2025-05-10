創意私房性剝削案 10人判刑1年5月至6年3月定讞

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（中央社記者謝幸恩台北10日電）前教師林清安經營「創意私房」論壇與10名會員販售兒少性影像牟利，二審判11人1年5月至12年徒刑。其中7人上訴三審，最高法院僅撤銷發回其中1人判決，其餘駁回上訴定讞。

最高法院判決指出，上訴三審而駁回定讞的，包括會員李昱德判刑6年、許正諺5年10月、陳彥儒4年8月、劉汶燁1年9月、高弋昌1年8月、董晉宇1年5月。

最高法院今天表示，二審判決林清安6年3月徒刑、莊凱文2年2月，林、莊與檢察官於二審判決後，均未上訴而判刑確定。范寵合判刑4年10月、巫宗宇1年6月，上訴最高法院後，又撤回上訴而判刑確定。

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至於撤銷發回的部分，最高法院指出，二審判決陳宗駿12年徒刑，但二審判決就陳宗駿是否知悉部分被害人確為未成年、是否成立意圖營利以違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像，有證據未調查的違誤，撤銷此部分判決，發回更審。

全案緣於，林清安曾為國小教師，他與代號「老馬」的不詳人士一同合作經營網路論壇「創意私房」，並共同審核、商定影片售價。（編輯：戴光育）1140510