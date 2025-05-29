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創意私房案補教師利用職務偷拍少女 一審判12年

2025/5/29 11:11（5/29 11:21 更新）
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（中央社記者蘇木春台中29日電）中檢追查「創意私房」社群會員，其中陳姓男子利用任國小代課教師、補教師時，涉猥褻少女、偷拍遭檢方起訴。法院今天依違反兒童及少年性剝削防制條例判處12年徒刑，可上訴。

根據起訴書，陳姓男子民國104年起接續在台北市多家補習班任教，108年起在某國民小學任代課教師，104年起猥褻1名補習班少女並拍影片，109年8月邀學生前往宜蘭縣及台中市遊玩2天1夜，乘機在民宿偷拍多名少女洗澡；110年8月到112年7月陳姓男子多次邀國小生爬山後，到陳姓男子住處洗澡，乘機偷拍少女洗澡影片。

陳姓男子偷拍影片後，以電腦合成他人性影像，透過通訊軟體Telegram上傳群組及創意私房社群等，經台灣台中地方檢察署偵辦創意私房案，查出會員陳姓男子身分，前往陳姓男子住處及任教學校辦公室搜索，查扣影片檔案、寶特瓶密錄器、USB隨身型密錄器與芳香劑造型密錄器等。

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檢方清查被害人達30人（含未成年25人），全案偵辦後依中華民國刑法對未滿14歲少女猥褻罪、散布猥褻影像、竊錄隱私部位、修正前兒童及少年性交易防制條例等罪嫌起訴，求刑15年。

台灣台中地方法院審理後，判處陳姓男子12年徒刑，可上訴。（編輯：李明宗）1140529

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