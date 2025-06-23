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黃子佼涉持兒少性影像案 1被害人提告訴移送高院

2025/6/23 10:10（6/23 10:26 更新）
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（中央社記者林長順台北23日電）藝人黃子佼涉購買持有兒少性影像案，一審遭判刑8月，台灣高等法院審理中，黃子佼目前累計已與21名被害人成立調解。其中1名被害人日前提起告訴。台北地檢署今天將案件移送高院併辦審理。

黃子佼被控自民國103年2月起，自「創意私房」網路論壇購買兒童及少年性影像而持有，經查性影像的兒少人數為35人，台北地方法院依兒童及少年性剝削防制條例判處黃子佼有期徒刑8月。案經上訴，由高院審理中。北檢另查出黃子佼有12名未成年影像，移送高院併辦審理。

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高院審理期間，安排被害人分批與黃子佼調解，目前累計21人與黃子佼成立調解。

其中1名被害人日前對黃子佼提起告訴，北檢今天將案卷移送高院併辦審理。（編輯：張銘坤）1140623

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