派出所廁所偷拍又買兒少性影像 前北市警遭起訴

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（中央社記者劉世怡台北7日電）遭免職的北市黃姓男警涉在派出所廁所裝針孔偷拍被發現後，黃男再被查獲為「創意私房」會員買未成年兒少性影像等，北檢今天偵結，依違反個資法等罪起訴，建請加重其刑。

全案緣於，台北巿信義警分局去年11月間發布新聞稿表示，黃姓男警涉於去年7月間在派出所廁所放置針孔密錄裝置，女警發現後通報，警局立即主動立案進行調查及查扣相關證物，移送台北地檢署偵辦；由於黃男於在職期間涉嫌犯罪且惡行重大，已報請記2大過予以免職處分。

台北地檢署今天偵結，依個人資料保護法等罪嫌起訴黃男，並建請法院審酌他假借公務員職務上機會犯罪，依法加重其刑1/2。

檢方起訴書指出，黃男在民國107年10月19日至113年7月3日間，擔任台北市政府警察局信義分局派出所的警員，他在113年7月間數度及不定時將其所購買的針孔密錄器放置派出所1樓及2樓廁所內的衛生紙捲筒架內或垃圾桶內，涉用以隨機竊錄女同事上廁所時的樣貌，包含拍到容貌、身體隱私部位等性影像。

另一方面，黄男因對女同事A女有好感，涉將A女放置在辦公桌上的住處備份鑰匙加以備份，於109年10月間持備份鑰匙進入女方租屋處，並將針孔密錄器放在廁所的排風口後離開，約攝錄2天至5天後，再侵入租屋處取回，因此涉竊錄女方盥洗、如廁、沐浴等影片。

黃男另在其住處的廁所放置針孔密錄器，趁邀請同學、同事或友人到住處作客之際，涉竊錄對方如廁等影片。

起訴書指出，黃男在107年至108年間起，陸續自網路下載兒童及少年的性影像，並儲存在行動硬碟及電腦中，且他也是「創意私房」網站的會員，涉從「創意私房」網站分別購買未成年少女自拍的性影像。

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黃男辯稱，62個性影像及他在110年間自「創意私房」下載的兒少性影像，均在111年間刪除，另有2部性影像是日本A片，不是未成年人等語。

檢方查證認為，62個性影像被刪除的檔案，經數位鑑識加以還原，未有刪除日期及時間紀錄；至於「創意私房」下載的兒少性影像未經扣案，因此無法認定他持有的時間。（編輯：戴光育）1140507