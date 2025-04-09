創意私房案補教師偷拍聲請停押遭駁 再延押2個月

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（中央社記者蘇木春台中9日電）創意私房社群會員陳姓男子，利用擔任國小代課老師、補教師時，涉猥褻少女偷拍，中檢起訴求刑15年羈押中；陳男主張與多名被害人和解聲請停押，台中地院日前裁定駁回、延押2個月。

依據檢方起訴書指出，陳男自民國104年起接續在台北市多家補習班任教，並自108年起在某國小擔任代課老師。

陳男於104年起對1名補習班少女，以撫摸胸部等方式猥褻並拍下影片，他於109年8月間，在擔任國小代課教師及補習班教師期間，邀約學生自費前往宜蘭及台中遊玩2天1夜，並乘機在民宿偷拍多名少女洗澡畫面。

此外，110年8月至112年7月間，陳男多次邀約國小學生爬山，利用爬完山後邀約至他的住處浴室洗澡，乘機偷拍少女洗澡影片。

陳男偷拍得手相關影片後，以電腦合成他人性影像，透過通訊軟體Telegram帳號上傳到群組，以及創意私房社群等處；案經中檢偵辦創意私房社群案件，查出買家陳男身分，前往他的住處及代課任教學校辦公室搜索，查扣影片檔案、寶特瓶密錄器、USB隨身型密錄器、芳香劑造型密錄器等物。

檢方清查，被害人數多達30人（含未成年人25人、其餘5人為成年人），全案偵辦後依刑法對未滿14歲少女猥褻罪、散布猥褻影像、竊錄隱私部位、修正前兒童及少年性交易防制條例等罪嫌起訴陳男，並求刑15年。

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陳男於去年11月間起訴後，移審台中地院並羈押至今，全案地院正審理中。陳男於今年2月提出已坦承犯行，且希望能扶養年邁母親及年幼孩子，向法院聲請停止羈押，但被法院駁回、延押2個月。

近期因羈押將期滿，陳男主張已與3名被害人達成和解，再提出聲請停押。台中地院審酌，陳男所犯罪數甚多，且被害人多為未成年少女，嚴重危害被害人身心健全發展，危害社會治安情節重大，4月初再駁回聲請，裁定自13日起，延長羈押2個月。（編輯：陳仁華）1140409