加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
經濟部電價審議會拍板 電價凍漲
首頁 / 社會
創意私房案
新聞專題
創意私房案1/57
首頁 / 社會

男偷拍上傳創意私房牟利判刑5年半 聲請外出遭駁

2025/3/28 16:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北28日電）林姓男子涉偷拍女子裙底及侵入溫泉旅館偷拍民眾泡湯，再透過「創意私房」販售牟利，一審判處5年6月徒刑。林男聲請解除禁止外出以籌集賠償款，士院裁定駁回，可抗告。

士林地方法院判決指出，林男加入網路論壇「創意私房」，除與論壇主持人「老馬」合作販賣偷拍裙底影像，還涉多次闖入北投某溫泉旅館露天風呂後方偷拍客人泡湯影像販售，自民國110年至113年間獲利約新台幣79萬餘元。林男另於113年4月間尾隨一名被害女子時偷拍其裙底，並裸露、撥弄他的生殖器。

士院認為，林男以如此嚴重侵害他人性隱私的手段牟利，造成被害人身心受創，更使社會上人人自危，因此加重其刑，依刑法販賣他人遭竊錄性影像等罪判處有期徒刑5年6月，另犯公然猥褻罪判處拘役30天，可上訴。

偵查期間，林男遭羈押禁見。案件移由士院審理後，合議庭裁定新台幣30萬元交保，並限制住居、出境、出海；為確保其不得再犯、逃亡，命其禁止外出，並施以科技監控。

google news透過 Google News追蹤中央社

林男聲請變更科技監控方式與範圍，並主張需要外出籌集賠償款，請求解除禁止外出的科技監控範圍，並改以配戴科技設備，定時回報所在地及區域等替代手段。

士院裁定指出，林男所犯罪數眾多，罪刑嚴重，審酌此案訴訟尚未確定，權衡一般大眾性隱私不受侵擾的社會秩序及公共利益，考量尚無其他可達同樣使林男接受審判、執行效果而更為輕微的替代措施，難認林男聲請有理由，據此裁定駁回，可抗告。（編輯：戴光育）1140328

#士林地方法院
#士院
#偷拍
#合議庭
#創意私房
#老馬
老馬
男子侵入北投溫泉旅館偷拍上傳創意私房 判刑5年6月經濟疲弱難找工作 中國失業工人回到老家不知所措
創意私房案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
黃子佼涉持有兒少性影片二審開庭 改口坦承部分犯行
17
更多編輯台推薦新聞：