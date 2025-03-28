男偷拍上傳創意私房牟利判刑5年半 聲請外出遭駁

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（中央社記者謝幸恩台北28日電）林姓男子涉偷拍女子裙底及侵入溫泉旅館偷拍民眾泡湯，再透過「創意私房」販售牟利，一審判處5年6月徒刑。林男聲請解除禁止外出以籌集賠償款，士院裁定駁回，可抗告。

士林地方法院判決指出，林男加入網路論壇「創意私房」，除與論壇主持人「老馬」合作販賣偷拍裙底影像，還涉多次闖入北投某溫泉旅館露天風呂後方偷拍客人泡湯影像販售，自民國110年至113年間獲利約新台幣79萬餘元。林男另於113年4月間尾隨一名被害女子時偷拍其裙底，並裸露、撥弄他的生殖器。

士院認為，林男以如此嚴重侵害他人性隱私的手段牟利，造成被害人身心受創，更使社會上人人自危，因此加重其刑，依刑法販賣他人遭竊錄性影像等罪判處有期徒刑5年6月，另犯公然猥褻罪判處拘役30天，可上訴。

偵查期間，林男遭羈押禁見。案件移由士院審理後，合議庭裁定新台幣30萬元交保，並限制住居、出境、出海；為確保其不得再犯、逃亡，命其禁止外出，並施以科技監控。

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林男聲請變更科技監控方式與範圍，並主張需要外出籌集賠償款，請求解除禁止外出的科技監控範圍，並改以配戴科技設備，定時回報所在地及區域等替代手段。

士院裁定指出，林男所犯罪數眾多，罪刑嚴重，審酌此案訴訟尚未確定，權衡一般大眾性隱私不受侵擾的社會秩序及公共利益，考量尚無其他可達同樣使林男接受審判、執行效果而更為輕微的替代措施，難認林男聲請有理由，據此裁定駁回，可抗告。（編輯：戴光育）1140328