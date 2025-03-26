加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會
創意私房案
新聞專題
創意私房案1/56
首頁 / 社會

黃子佼涉持有兒少性影片二審開庭 改口坦承部分犯行

2025/3/26 16:51（3/26 17:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
藝人黃子佼（白帽者）涉購買持有2259個兒少性影像案，一審遭判8月，經上訴，二審台灣高等法院26日下午首度開庭，黃子佼庭訊後離開法院，面對媒體提問不發一語。中央社記者劉世怡攝 114年3月26日
藝人黃子佼（白帽者）涉購買持有2259個兒少性影像案，一審遭判8月，經上訴，二審台灣高等法院26日下午首度開庭，黃子佼庭訊後離開法院，面對媒體提問不發一語。中央社記者劉世怡攝 114年3月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北26日電）藝人黃子佼涉嫌購買持有2259個兒少性影像案，一審遭判8月，經上訴，二審今天首度開庭，黃子佼改口部分認罪，並於庭外上車前，向媒體鞠躬示意。法官諭知5月14日再開庭。

台灣高等法院今天下午首度開庭，採不公開審理，黃子佼進入及離開法庭，面對媒體詢問均不發一語，庭訊約50分鐘結束。

本案一審台北地方法院宣判後，上訴期間，北檢就黃子佼違反個資法案件，移送高院併辦。

據了解，黃子佼今天改口，就被訴違反兒童及少年性剝削防制條例無正當理由持有兒童及少年性影像罪部分，坦承部分犯行，另就追加被害人控訴違反個資法部分，爭執其是否為未成年，並否認犯罪。

據了解，有被害人委託律師出庭，主張被害人眾多，許多被害人沒辦法請律師，若黃子佼有和解意願及真心悔過，除了協助下架影像，應拿出新台幣2000萬元成立基金會做公益。法官庭末諭知5月14日繼行審理。

另一方面，一名女子持「重懲變態、獵童產業」等標語到法院外表達訴求，指控黃子佼行為促使產業供需關係存續，沒資格可復出演藝圈。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

一審台北地院新聞資料指出，法官審酌黃子佼是因一己私慾，自民國103年2月12日起，註冊加入「創意私房」論壇成為會員，並從論壇陸續購買兒童及少年性影像而持有數量達2259個，經查性影像的兒少人數為35人，遭拍攝性影像時的年齡介於10歲至17歲。

一審指出，黃子佼沒有前科紀錄，在案發後於偵查中坦承犯行，法院歷次準備程序及審理中改口否認犯行，難認有悔改意思，未與被害人、告訴人等成立調解，依兒童及少年性剝削防制條例無正當理由持有兒童及少年性影像罪，判刑8月，併科罰金新台幣10萬元，罰金如易服勞役，以新台幣1000元折算1日。案經上訴，二審由高院審理。（編輯：張銘坤）1140326

#台北地方法院
#台灣高等法院
#兒童及少年性剝削防制條例
#北檢
#黃子佼
#性影像
#創意私房
藝人黃子佼（前中）涉購買持有2259個兒少性影像案，一審判刑8月。經上訴，二審26日開庭，黃子佼在律師陪同下出庭。中央社記者劉世怡攝 114年3月26日
藝人黃子佼（前中）涉購買持有2259個兒少性影像案，一審判刑8月。經上訴，二審26日開庭，黃子佼在律師陪同下出庭。中央社記者劉世怡攝 114年3月26日
延伸閱讀
判決回顧》黃子佼持有2259個兒少性影像判刑8月 法院：否認犯行無悔意專題／看A片有這麼嚴重？持有觀看未成年性影像是犯罪 別成性剝削共犯兒少性剝削防制條例三讀通過 付費觀看最重關7年罰100萬孟耿如「與惡2」遭抵制 劇組將刪減演出僅留必要戲分毛畯珅涉性侵偷拍6童 二審認定犯逾200罪刑期加重至28年8月
黃子佼
黃子佼涉持有兒少性影像案 二審開庭曾國城談黃子佼事件惹議 請辭「一字千金」主持人
創意私房案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
黃子佼涉持有兒少性影像案 二審開庭
66
更多編輯台推薦新聞：