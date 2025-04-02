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涉營運網站張貼兒少性影像獲利逾7千萬 蔡姓兄弟等10人遭起訴

2025/4/2 11:44（4/2 12:56 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者張已亷高雄2日電）蔡姓兄弟等人涉嫌營運某網站讓人張貼兒少性影像營利，檢警偵辦查出不法獲利達7000萬多元並查扣3萬多部兒少性影像，經橋檢偵結，依違反兒少性剝削條例等罪嫌起訴蔡男等10人。

橋頭地檢署今天發布新聞稿指出，蔡姓兄弟與葉姓工程師等人，涉嫌共同經營2間公司並租用網域架設網站，透過創作者在網站上張貼文章、影像招攬會員付費訂閱創作者帳號方式營利，經會員付費訂閱創作者後，由公司代收訂閱費用並進行轉帳，而創作者可從會員支付訂閱費用中獲取90%利潤。

檢方表示，網站具有大量違法性影像及引誘媒介使人性交貼文，且未採適當安全隔絕措施，使一般人無需登入會員或付費訂閱即可看到足以刺激或滿足性慾的猥褻影像，曾遭衛生福利部性影像處理中心至少5次發函，通知應配合將創作者違反兒少性剝削條例等性影像移除或限制瀏覽。

檢方指出，蔡男等人涉嫌容任或推薦張貼引誘媒介使人性交貼文創作者給會員訂閱，並容許或保護部分高收益創作者持續透過網站張貼兒少性影像等方式營利。該網站總會員人數達70萬1926人次，遭查扣兒少影片數量達3萬1000部，蔡男等人涉嫌獲取不法利益共計新台幣7325萬9414元。

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檢方表示，已查扣被害人影片並關閉網站、封網擴大清查，經執行搜索及過濾相關影片、金流等事證與相關證人供述後，認為蔡姓兄弟、葉男、阮姓及蘇姓公司主管等5名網站營運人員，及涂姓、洪姓、黃姓、蔡姓、劉姓等5名創作者，分別涉犯意圖營利販賣兒少性影像、意圖營利未經同意販賣他人性影像、圖利媒介性交等罪嫌，偵查終結將10人提起公訴。

檢方審酌蔡男等10人涉嫌以具有相當規模商業模式，在網際網路從事販賣兒童或少年性影像，藉由侵害被害人名譽、隱私及被害兒童少年身心健全發展權益而獲利甚豐，建議法院從重判處4年至5年徒刑，並呼籲民眾，無故下載、付費購買持有或付費觀覽兒少性影像者，依法將遭判處1年以上、7年以下徒刑。（編輯：李錫璋）1140402

#橋頭地檢署
#橋檢
#衛生福利部
蔡姓兄弟等人涉嫌營運某網站讓人張貼兒少性影像營利，檢警偵辦查出不法獲利達新台幣7000萬多元，並查扣兒少影片數量達3萬1000部，經橋頭地檢署偵結，依違反兒少性剝削條例等罪嫌起訴蔡男等10人。（橋頭地檢署提供）中央社記者張已亷傳真 114年4月2日
蔡姓兄弟等人涉嫌營運某網站讓人張貼兒少性影像營利，檢警偵辦查出不法獲利達新台幣7000萬多元，並查扣兒少影片數量達3萬1000部，經橋頭地檢署偵結，依違反兒少性剝削條例等罪嫌起訴蔡男等10人。（橋頭地檢署提供）中央社記者張已亷傳真 114年4月2日
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