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北市警偷拍還買兒少性影像 信義分局：斷然汰除

2025/5/7 16:58（5/7 18:19 更新）
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遭免職的北市黃姓員警涉在派出所廁所裝針孔偷拍被發現後，後再被查獲涉購買未成年兒少性影像等，北檢偵結，依違反個資法等罪起訴，建請加重其刑。台北市警察局信義分局（圖）7日表示，黃男之前已記兩大過免職在案，並追究相關考核監督不周人員責任。中央社記者黃麗芸攝 114年5月7日
遭免職的北市黃姓員警涉在派出所廁所裝針孔偷拍被發現後，後再被查獲涉購買未成年兒少性影像等，北檢偵結，依違反個資法等罪起訴，建請加重其刑。台北市警察局信義分局（圖）7日表示，黃男之前已記兩大過免職在案，並追究相關考核監督不周人員責任。中央社記者黃麗芸攝 114年5月7日
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（中央社記者黃麗芸台北7日電）前北市員警黃男涉在駐地廁所裝針孔偷拍，且被查獲為「創意私房」會員買未成年性影像，遭北檢起訴。北市警方今天說，黃男之前已記兩大過免職在案，並持續關懷被害員警身心狀態。

台北市警察局信義分局下午透過新聞稿表示，前黃姓員警於去年7月間在駐地2樓廁所內放置密錄裝置遭發現查扣，經搜索其住居所及個人辦公等處所，查扣相關電磁紀錄等證物，全案主動報請台北地檢署指揮偵辦。

信義分局說，雖黃男於調查期間主動提出辭呈，但他在職期間違法事證明確且惡行重大，已記兩大過免職在案，並追究相關考核監督不周人員責任。

同時，信義分局在案發後持續關懷被害員警身心狀態，並已轉介（提供）諮商輔導，且依市警局函令定期實施駐地反偷拍檢測，以維護個人隱私，保障身體自主權。

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信義分局表示，針對員警違法違紀案件，秉持「警紀警辦、毋枉毋縱」之立場，分局主動調查、依法嚴處之態度，展現淨化團隊決心，以維警譽。

遭免職的北市黃姓男警涉在派出所廁所裝針孔偷拍被發現後，黃男再被查獲為「創意私房」會員買未成年兒少性影像等，北檢今天偵結，依違反個資法等罪起訴，建請加重其刑。（編輯：張銘坤）1140507

#台北市
#台北地檢署
#警察局
#北檢
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