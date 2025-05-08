加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
9日高溫悶熱估南部36度以上 中部以北晚間轉雨
首頁 / 社會

南投男警涉偷拍女警洗澡 妨害秘密罪嫌送辦

2025/5/8 17:12（5/8 17:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
原任職於南投縣某偏鄉分局的張姓男員警涉嫌偷拍女警洗澡，南投縣警局8日對此表示，全案已依涉犯刑法妨害秘密罪嫌移送偵辦，涉案員警調往其他分局，並持續關懷被害人。圖為南投縣警察局外觀。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年5月8日
原任職於南投縣某偏鄉分局的張姓男員警涉嫌偷拍女警洗澡，南投縣警局8日對此表示，全案已依涉犯刑法妨害秘密罪嫌移送偵辦，涉案員警調往其他分局，並持續關懷被害人。圖為南投縣警察局外觀。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年5月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣8日電）南投縣警局1名張姓員警涉嫌偷拍女警洗澡，警方表示，全案已依涉犯刑法妨害秘密罪嫌移送南投地檢署偵辦，涉案員警先調其他偏遠分局，警察局同時關懷被害人並提供法律協助。

原在南投縣某分局任職的張姓男員警涉嫌偷拍女警洗澡，南投縣政府警察局今天對此表示，單位主管3月20日獲知立即調查，先將張男調其他派出所，3月28日張男手機經縣警局科偵隊數位鑑識，取得相關違法證據，4月2日將事證報請南投地方檢察署指揮偵辦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

南投縣警察局指出，相關調查卷資4月8日移送南投地檢署，並將涉案員警調至其他分局、提列教育輔導加強考核，行政懲處則待刑事判決確定；另外，警察局內部召開性騷擾審議委員會審議後，認為張男性騷擾行為事證明確，案件移送南投縣政府裁罰。

據了解，當時因天氣較冷且案發分局位於山區，女警專用浴室熱水不足，女警因此到公用浴室洗澡，張男持手機偷拍，女警發現異狀立即反映，分局調閱監視畫面鎖定張男涉案，張男起初否認，但手機相簿經數位鑑識還原刪除照片，才承認偷拍。（編輯：蕭博文）1140508

#南投縣
#南投縣政府
#警察局
#南投地檢署
#南投縣警察局
延伸閱讀
北市警偷拍還買兒少性影像 信義分局：斷然汰除台中男疑躲賣場女廁偷拍 警查扣手機擴大追查誤認女子為通緝犯同夥不當盤查 高市7員警遭懲處
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：