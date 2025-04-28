台中男疑躲賣場女廁偷拍 警查扣手機擴大追查

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（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中市警察局第六分局昨天獲報，疑有男子躲在西屯區某量販賣場女廁偷拍，員警到場將嫌疑人帶回，並查扣所持手機，擴大追查其他被害人，朝是否為偷拍犯罪集團方向調查。

第六分局西屯派出所今天說明，昨天下午5時30分許接獲民眾報案，指稱位於西屯區青海路上的1間量販賣場疑似有男子在女廁偷拍，警方獲報後迅速派遣警力到場查處。

警方初步了解，涉案的蔡姓男子（39歲）近來疑似因經濟壓力大而萌生不當行為，昨天獨自一人進入賣場，並趁著四下無人時潛入位於地下一樓美食街的女廁偷拍，藉由廁所間的縫隙以手機鏡頭窺探其他人如廁的畫面。

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警方表示，蔡男於昨天下午5時30分許準備離開時，遭報案人發現，厲聲質問並立即報警。經西屯派出所員警火速到場後，當場查獲蔡男並查扣其所持手機。

警方指出，將蔡男及犯罪工具一併帶回派出所內釐清調查，詢問後依法移送台中地檢署偵辦；並持續擴大追查其他被害人，朝是否為偷拍犯罪集團方向調查。（編輯：李淑華）1140428