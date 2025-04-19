誤認女子為通緝犯同夥不當盤查 高市7員警遭懲處

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（中央社記者張已亷高雄19日電）高雄市警察局鳳山分局員警日前誤認1名女子是毒品通緝犯同夥，盤查過程語氣凶惡且將女子押回，經查證女子非案件相關當事人，分局坦承疏失並對7名員警分別記申誡及小過處分。

高雄市政府警察局鳳山分局今天透過訊息表示，對於造成誤會與驚擾，警方深表歉意，並由鳳山分局長林俊賢親自向當事人說明與致歉。另外，依規定議處與追究考監責任，對3名在場員警各記1支申誡，1名言行過當員警記小過，1名行為不當員警記2支申誡，至於忠孝派出所正、副所長因督導不周，各記1支申誡。

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全案起因鳳山分局忠孝所員警17日晚間到高雄市苓雅區五福一路查緝毒品通緝犯，但通緝犯見員警上前盤查卻開車逃逸，有現場民眾指出，疑似見到1名女子從通緝犯車輛下車，警方找到女子盤查並將其帶返駐地查證，經確認女子非此案相關當事人。

事後有網友在論壇發文，指警方不顧女子陳述，還凶說「不要再裝了，他是通緝犯」，過程中曾說「你就是吸毒才會那麼瘦」等語，即使女子向後續到場員警報上身分證字號自證清白，仍被警方持續問話及押上警車，當時引來不少民眾圍觀。貼文發出後，引起網友熱議和憤怒。（編輯：李錫璋）1140419