傳創意私房會員可指定性影像 中檢、北檢分案偵辦

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（中央社記者謝幸恩、林長順台北28日電）媒體報導，指網路論壇「創意私房」高級會員可指定性影像，作家吳淡如呼籲公開會員。高檢署今天表示，由中檢主辦、北檢協辦。北檢指出，已指派婦幼保護專組分案偵辦。

網路論壇「創意私房」提供不特定人士以付費方式入會，並由論壇會員提供性影像標價販賣，其內容多標榜「台灣原創」，藉以吸引其他會員買家使用論壇代幣「圖幣」購買。

台中地檢署、台北地檢署分別偵辦「創意私房」相關案件，其中數名架設網站者、提供性影像者及會員被列為被告，經司法偵查程序，部分案件已陸續偵結起訴，另有部分案件已由法院作出裁判。

藝人黃子佼涉購買持有2259個兒少性影像，也是「創意私房」會員之一；一審台北地方法院判處黃子佼8月徒刑，經上訴，二審由台灣高等法院審理中。

日前有媒體報導，「創意私房」高級會員可「點菜」指定性影像；作家吳淡如昨天則在臉書（Facebook）發文指出，「你是否也贊成公布這80位『高級會員』名單並起訴，不管他們有何等社會名望？」，引發社會議論。

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台灣高等檢察署今天晚間發布新聞稿指出，考量「創意私房」會員眾多，經過協調，已決定由曾經偵辦相關案件的台中地檢署主辦、台北地檢署協辦，立即分案，積極偵辦，以確保婦幼安全與權益。

台北地檢署今天表示，已立即剪報分案，指派婦幼保護專組檢察官積極偵辦，以維護兒少身心健康與人格發展。（編輯：張銘坤）1140328