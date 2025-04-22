黃子佼涉持有兒少性影片 北檢再移送586個併案二審

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（中央社記者謝幸恩台北22日電）藝人黃子佼涉購買持有2259個兒少性影像案，一審遭判8月，上訴二審。因部分被害人身分不明及未報案被一審退併辦，檢方再度移送高院併辦審理，有12人未成年共計586個影像。

一審台北地院新聞資料指出，黃子佼自民國103年2月12日起，註冊加入「創意私房」網路論壇成為會員，並從論壇陸續購買兒童及少年性影像而持有數量達2259個，經查性影像的兒少人數為35人，遭拍攝性影像時的年齡介於10歲至17歲。

一審指出，黃子佼沒有前科紀錄，在案發後於偵查中坦承犯行，法院歷次準備程序及審理中改口否認犯行，難認有悔改意思，未與被害人、告訴人等成立調解。

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一審依兒童及少年性剝削防制條例無正當理由持有兒童及少年性影像罪，判處黃子佼有期徒刑8月，併科罰金新台幣10萬元，罰金如易服勞役，以新台幣1000元折算1日。案經上訴，二審由台灣高等法院審理中。

台北地檢署指出，由於部分被害人身分不明、未報案，被一審退併辦，但依檢察官認定，黃子佼所持有的兒少性影像，與一審判決認定所持有的兒少性影像，是本於單一持有行為，因此具有法律上一罪的關聯，應予併案審理。此部分涉及未成年被害人有12人，共計586個影像。（編輯：張銘坤）1140422