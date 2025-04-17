幕後英雄1 / 網路性剝削亂象 賴秋江辦研習教學童捍衛身體自主

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一部好的作品需要眾人通力合作，除了鎂光燈前表演者的努力，幕後人員的付出更是功不可沒，也應該得到肯定，中央社推出「幕後英雄」專欄，每週三固定推出這些英雄的故事。

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（中央社記者洪素津台北17日電）高雄新上國小老師賴秋江在教育路上屢屢創新，文字拆解設計桌遊，帶領學生們當都市小農，蔬果產出到銷售一次到位，賴秋江也對網路上兒童性剝削影片、性騷等議題有感，舉辦研習讓小孩學會保護自己。

賴秋江任職於高雄新上國小，身為導師的她帶領一班班的學生們學習新知，同時她也是專欄作家，暢談她教學路上的所見所聞，賴秋江以作品「動文字」桌遊為大家所知，她接受中央社專訪表示，拆解文字、設計文字是她無心插柳的成果。

賴秋江說：「思考怎麼樣的教學策略方法，會比較適合讓小朋友學習，也讓小朋友提起興趣，讓他們玩得很開心，又可以達到學習效果」，然而這個核心概念也落實到教導學生們怎麼在網路的花花世界中保護自己，讓學生學習認識自己的身體，並享有身體的自主權。

藝人黃子佼涉嫌購買持有2259個兒少性影像案，甚至是創意私房「高級會員」，公眾人物的涉入，社會再度重視起小孩受害性剝削現狀，賴秋江直言：「不對的事情就是不對，要為自己的錯誤付出代價，不然會有更多小孩受害。」

賴秋江提及這2年有機會當輔導處的組長，針對小孩性騷、性侵、性別發展議題開始舉辦研習營，並召集更多老師加入，目的就是去推廣小孩不要在網路上受騙，要勇於說出來保護、捍衛自己。

一開始研習僅針對五、六年級的學生，賴秋江和校長討論驚覺推廣的年齡應該要下修，三、四年級的學生也要一並納入，「學校教育很重要，團體一起看實際案例，讓小朋友知道才會有警覺心，要從教育裡去做改善。」

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賴秋江坦言現在資訊很發達，這是很大的新聞，其實小孩都懂，「我們用融入式的議題跟小孩探討，學校都會有一些霸凌性平案件，他們可能不知道，需要一次一次教導」，透過研習，賴秋江讓更多學生心生警惕，不再害怕，捍衛自己的身體自主權。

另外，賴秋江也帶領學生們在校園裡栽種蔬果，「帶著學生一起當都市小農，栽種之外也教導學生怎麼料理，甚至到擺盤的美感，同時我們也會帶學生義賣自己的蔬果，收益會全數捐出」，這個過程可以讓學生們知足感恩，同時更獲得成就感，賴秋江也和校長合作撰寫「食農」書籍，盼讓學生們不僅僅只是唸書，也可以親近大自然。（編輯：陳政偉）1140417