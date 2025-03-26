幕後英雄1 / 教學藝術家之父艾瑞克布思 點出創意像肌肉需鍛鍊

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一部好的作品需要眾人通力合作，除了鎂光燈前表演者的努力，幕後人員的付出更是功不可沒，也應該得到肯定，中央社推出「幕後英雄」專欄，每週三固定推出這些英雄的故事。

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（中央社記者趙靜瑜台北26日電）讓藝術家發揮更大的影響力，透過藝術改變世界，鼓勵倡議也親自實踐的美國教學藝術家艾瑞克布思被公認為教學藝術家之父，他認為藝術創意就像肌肉，必須時刻鍛鍊才看得到成績。

艾瑞克布思（Eric Booth）從事教學藝術家工作已經45年，出版多本書，曾獲美國最高藝術教育獎，並為美國林肯中心、卡內基音樂廳等機構創立教學藝術家計畫，也是國際教學藝術家聯盟（ITAC）共同創辦人。

布思主張人人都洋溢著藝術才華，如何被「喚醒」就有賴「教學藝術家」，「這一群從事藝術專業領域的人，透過創意致力喚醒人們的藝術才華，也懂得如何開發人們的藝術才華。」他認為，教學藝術家可以透過藝術參與，為世界上最棘手的難題提供解方，甚至帶來創新的社會變革。

布思表示，教學藝術家也是藝術家，但做的事超越藝術家本身，「藝術家的定義可能著重創作，但對教學藝術家來說，會創作是不夠的。」他認為，教學藝術家必須對藝術有更深刻的思考與理解，才能用不同技巧幫助參與者，讓參與者獲得成就感以及創作之後的回饋，「教學藝術家的價值超越藝術本身。」

布思舉例，美國紐約州有一個聲聲懲教所（Sing Sing Correctional Facility），裡面有上千名受刑人，其中大多數是重刑犯，啟動教學藝術家導入計畫後，每週大約35名受刑人齊聚，由一群卡內基音樂廳的教學藝術家帶領他們唱歌、演奏音樂，短短幾個月內，參與的受刑人已能組團彈唱。

布思分享，卡內基音樂廳投入的訓練課程每年不同，有一年主題是艾靈頓公爵的「聖樂」，或者研究女性音樂家，還有一年則是研究非洲音樂，「後來其中一名學員在他出獄當天晚上，在卡內基音樂廳演奏自己創作的音樂。而且參與這項計畫的學員，沒有一位在出獄後再度犯罪入獄。」

布思接受中央社記者專訪時表示，要做教學藝術家，除了自己本身的藝術專業外，還要喜歡跟他人工作，對社會發展要有想像力，「想像你眼前的一群人，是一群即將被你的創意力引爆的人，你的內在能量要飽滿到可以將興奮與感受傳遞出去，加上外在各種溝通形式，把能量持續，將人帶到愉快的地方。」

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布思表示，創意就像肌肉，必須經過鍛鍊，「其實要做教學藝術家，可以從小地方開始，一小步一小步積累經驗，增加創意力。」他表示，就像去健身房，只去一次不會就有強壯的肌肉，「慢慢累積經驗，把創意肌肉訓練起來，當創意這件事情成為習慣，就可以帶到各個領域發光。」

應衛武營之邀訪台分享教學藝術家的實踐之道，布思說，他觀察台灣的教學藝術家很厲害，「衛武營上午8時有老人家跳舞，有人演奏公共鋼琴，藝術作了跨世代溝通，我也看到藝術可以跟大家一起共創未來的證據。」他也期待好還要更好，「一起讓教學藝術家這頭沉睡的巨人甦醒，然後改變社會。」（編輯：張雅淨）1140326