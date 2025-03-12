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幕後英雄1 / 投身兒少10年 陳瑋薇當橋梁盼孩童獲正向價值觀

2025/3/12 20:48（3/12 21:16 更新）
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藝人陳瑋薇（圖）是演員也是金鐘兒少節目主持人，她除了主持兒少節目，也積極參與兒童教育、科普推廣相關的活動。（陳瑋薇提供）中央社記者洪素津傳真 114年3月12日
藝人陳瑋薇（圖）是演員也是金鐘兒少節目主持人，她除了主持兒少節目，也積極參與兒童教育、科普推廣相關的活動。（陳瑋薇提供）中央社記者洪素津傳真 114年3月12日

一部好的作品需要眾人通力合作，除了鎂光燈前表演者的努力，幕後人員的付出更是功不可沒，也應該得到肯定，中央社推出「幕後英雄」專欄，每週三固定推出這些英雄的故事。

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（中央社記者洪素津台北12日電）藝人陳瑋薇是演員也是兒少節目金鐘主持人，她投身兒少主持領域有10年之久，發現自己可以成為孩子們的橋梁，於是更確定自己的目標，盼推動更多優質的兒少內容，讓孩子們獲得正向價值觀。

陳瑋薇在演藝圈身分多元，是演員也是主持人，更在2014年時以兒少節目「生活裡的科學」獲金鐘兒童少年節目主持人獎，近日陳瑋薇接受中央社專訪，她提及自己投入兒少主持領域有10年之久，即使在自己成立家庭育兒後，也依舊對兒少領域充滿熱忱，「我希望能推動更多優質的兒少內容，讓孩子們在接受資訊時，能夠獲得啟發與正向價值觀。」

陳瑋薇分享從事兒少領域的淵源，早在她是學生時期就參與了兒童劇團的演出，當時出自於對兒童劇的喜愛，接著又長期主持兒少節目，節目有「生活裡的科學」、「小主播看天下WOW！」、「TRY科學」等，生活中對兒少教育和成長環境充滿關注，這才讓她驚覺，「我發現自己可以成為孩子們的橋梁，幫助他們理解世界、培養思考能力」，這是讓陳瑋薇在兒少領域繼續下去的動力。

陳瑋薇從生活中大量收集兒少的資訊，目標就是透過現有的資源，在節目、內容創作及其他互動方式，激發孩子們的學習興趣，讓他們在寓教於樂的環境中成長，「希望能與教育工作者、心理專家合作，共同探討如何為兒少創造更友善的學習與成長環境。」

兒少議題無遠弗屆，陳瑋薇除了主持兒少節目，也積極參與兒童教育、科普推廣相關的活動，她舉例兒少節目「生活裡的科學」，透過節目讓孩子在日常生活中發現科學的樂趣，美學節目也帶著孩子欣賞各種美的事物，陳瑋薇也為了讓孩子們有更多食農教育，而考了丙級廚師證。

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而近來戀童案件被揭露，但背後有多少受害者不敢出面甚至是落下了無法抹滅的陰影，為此陳瑋薇也關注兒少心理健康與學習方式，希望能以更多元的方式，為兒童帶來啟發與支持。

陳瑋薇坦言，兒少領域可以探究的主題因應時代的變遷越來越多，孩子們的資訊接收來源非常多元，但其中不乏不適齡或缺乏教育意義的內容，認為優質的兒少媒體內容仍然不足，「兒少的心理健康問題、親子間的溝通落差，以及教育資源分配不均也是值得關注的議題，而這些問題都需要社會各界共同努力改善。」（編輯：陳政偉）1140312

#幕後英雄
藝人陳瑋薇是演員也是主持人，曾獲金鐘兒童少年節目主持人獎，她投入兒少主持領域有10年之久，「我希望能推動更多優質的兒少內容，讓孩子們在接受資訊時，能夠獲得啟發與正向價值觀。」（陳瑋薇提供）中央社記者洪素津傳真 114年3月12日
藝人陳瑋薇是演員也是主持人，曾獲金鐘兒童少年節目主持人獎，她投入兒少主持領域有10年之久，「我希望能推動更多優質的兒少內容，讓孩子們在接受資訊時，能夠獲得啟發與正向價值觀。」（陳瑋薇提供）中央社記者洪素津傳真 114年3月12日
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