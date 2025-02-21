幕後英雄1 / 周筵川打造雜誌圖書館 歡迎創意人探尋找靈感

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一部好的作品需要眾人通力合作，除了鎂光燈前表演者的努力，幕後人員的付出更是功不可沒，也應該得到肯定，中央社推出「幕後英雄」專欄，每週三固定推出這些英雄的故事。

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（中央社記者邱祖胤台北21日電）位在台北東區巷弄的boven雜誌圖書館，近年成為許多時尚、設計從業者尋找靈感的所在，更被英國MONOCLE雜誌選為台北10大魅力景點。創辦人周筵川說：「把對的資訊交到對的人手上所產生出來的價值，常令人難以想像。」

周筵川接受中央社記者專訪表示，他希望boven不只是一個提供靈感的所在，而且是一個可以幫助許多人解決問題的地方。

周筵川是6年級生，從小跟隨媽媽在菜市場擺攤，就讀小學五年級時，媽媽怕他下課後到處亂跑，幫他買了遊戲機綁住他，「就像現在的家長用3C管小孩一樣」，不過，裡面只有1款遊戲，周筵川很快就玩膩了，為了買新的遊戲卡，於是開始動腦筋。

周筵川想到將家裡姊姊們看過的少女漫畫，帶去學校租給同學看，沒想到大受歡迎，賺了許多零用錢，而且到畢業前都未曾被老師抓到，「回想起來，我會開雜誌圖書館，應該在當時就埋下了種子。」

不過，周筵川對雜誌的興趣卻是很後來的事，讀高職及當兵期間，他非常喜歡聽音樂，一度想走創作之路，還去上音樂補習班，後來發現自己既不會樂器，知道的音樂相關訊息也有限，於是退伍後去淘兒唱片（Tower Records）工作，希望藉此充實底蘊。

周筵川說，當時的淘兒不只賣唱片，也進口許多國外雜誌，他後來被分配到雜誌部門，開了眼界，也是在這時發現雜誌的豐富性與重要性。

直到2003年淘兒退出台灣，周筵川短暫創業，開了一間唱片行，兩年後租約到期，順勢結束，他選擇回到職場，到與自己興趣相近的「音樂瘋」雜誌書店工作，這段期間發生一件事。

一名西裝店老闆向周筵川詢問某本雜誌，要找影星妮可基嫚的一系列服裝照片，剛好店裡沒有這一期雜誌，周筵川想盡辦法向認識的人調貨，並交到顧客手中，事後顧客告訴周筵川，這份雜誌內容，讓他接到一筆20萬元的訂單。

類似的案例也曾在boven開幕第2年發生，某天打烊前，一名從事室內設計的顧客付了300元說要進來看雜誌，周筵川提醒即將打烊，對方回說沒關係，後來很快找到要的資料，半小時就離開，「我那時就在想，搞不好他只花300元就做成了一筆幾十萬的案子。」

周筵川說，過去許多人認為雜誌有時效性，過期雜誌多半選擇丟棄，但對許多專業人士而言，哪怕過了半年、一年再回頭看，還是很有參考價值，而且經過網路時代的殘酷考驗，許多留下來的雜誌愈編愈精采，質量與書等量齊觀，而且圖文並茂，這也是愈來愈多人喜歡雜誌的原因。

10年前，周筵川看到泰國開了一間設計圖書館的新聞，「如果設計主題都可以開圖書館，雜誌應該有機會」，於是就有了boven雜誌圖書館。

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周筵川說，boven雜誌圖書館採會員制，10年來每年平均都有1500名會員，但他同時有另一塊B2B（企業間服務），為超過100家業者挑選採購雜誌，這些業者包括建商、飯店、商務中心、美容院，亟需雜誌充實空間，服務潛在客戶。目前圖書館空間固定放1萬多本雜誌供會員查閱，倉庫則有6萬多本。

周筵川說，boven是荷蘭文「樓上」的意思，對他而言，樓上代表一種未可知的地方，等著有心人來探索，而雜誌就是有這樣任人探索、尋找靈感的特性。他歡迎更多人前來探索雜誌的精采與豐富。（編輯：管中維）1140221