幕後英雄1 / 藝術行政能手杜佳舫成功秘訣 要有拆地雷的覺悟

一部好的作品需要眾人通力合作，除了鎂光燈前表演者的努力，幕後人員的付出更是功不可沒，也應該得到肯定，中央社推出「幕後英雄」專欄，每週三固定推出這些英雄的故事。

（中央社記者趙靜瑜台北12日電）中頻的聲音不疾不徐，像為慌亂的演出後台安上救生索，藝術行政工作者杜佳舫像馳騁沙場的主將，氣定神閒調兵遣將，她說，要做好藝術行政的工作別無他法，一定要有「拆地雷」的覺悟。

從後台走到前台的距離步履可數，但要將藝術家平安穩當送上舞台演出，過程比想像中複雜。杜佳舫說，好的藝術行政就是要確保這一小段路「順暢」，「上台之後表現好不好，那是音樂家、藝術家的事，但是這一小段路有炸彈，更多的是地雷，我們就是要負責拆彈，化解危機，送藝術家到觀眾面前發光。」

圈內人都叫她「莎拉」的杜佳舫，自台藝大戲劇系畢業後赴美，攻讀鋼琴教育碩士學位，返國後擔任NSO國家交響樂團演出製作經理，8年後離職開始接案人生至今。目前手上有國際阿卡貝拉藝術節專案統籌、台中國家歌劇院年度歌劇製作，以及小提琴家胡乃元領軍Taiwan Connection室內樂團巡演統籌等專案，工作不斷。

杜佳舫直言，她從美國返台後就在NSO工作，學到最重要的就是「喬」，大到音樂家檔期、小到訂消夜場地，才能讓音樂家維持在最舒服的狀態，「甚麼都要喬，喬有順序、有眉角，要怎麼喬才會讓事情更順暢，這些為達目的使盡渾身解數的應對進退待人處事，學校都不會教。但只要會了，肯定受用無窮。」

藝術行政要會的事遠比想像更多，光是發高鐵票就很有學問。杜佳舫常帶樂團全國巡迴，每天都有不同趟次，一次要發幾十張，發之前一定要開座位會議，「雖然北高只有一個半小時，但是誰坐靠窗，誰一定不能坐B中間位，大塊頭的不要排坐一起，這些看似隱形無痕，但上車後音樂家就會知道你的用心。」

一次杜佳舫帶Taiwan Connection室內樂團到北中南巡迴，同事發錯了趟次，杜佳舫在開檢討會議時就提出，「發錯沒有別的解決途徑，就跟團員再全部收回來重發，但這就是低級錯誤，會給音樂家很不謹慎的印象，這都要盡力避免。」

杜佳舫說，台灣表演藝術的接待是國際有名的，「無論是三館承辦或是獨立團隊，國外音樂家回去之後都會口耳相傳，這是我們很自豪的地方。」杜佳舫也建議年輕人選擇走這條路不能「玻璃心」，「音樂家、藝術家就都很玻璃心了，做行政的還跟著一起，那要怎麼活，事情過了就讓它過去，記取教訓繼續走下去。」

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現今許多學音樂的人會擔心沒出路，杜佳舫建議，首先英文先好，現在寫信有AI，但跟音樂家見面敢溝通很重要，有能力多學第3種語言更好；其次是「多聽、多看、多感受」，隨時讓自己吸收各種知識常識；文書處理很重要，拍片剪片技能也很重要，這些條件都具備，路就會更寬。

杜佳舫持續接受挑戰，去年首次嘗試擔任公視古典音樂節目「古典魔力客」製作人，反應熱烈。她提到，「我們有一位學過鋼琴的剪接師，剪出來的影像感就流暢合理許多。我認為學音樂的其實是在一件事情專注多年，花費心力，培養音感與美感，如果從專注出發去發現自己的優點，相信任何經歷過的，都不會白費。」（編輯：張雅淨）1140212