幕後英雄1 / 入行30年千款封面 楊啟巽實踐設計者社會責任

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一部好的作品需要眾人通力合作，除了鎂光燈前表演者的努力，幕後人員的付出更是功不可沒，也應該得到肯定，中央社推出「幕後英雄」專欄，每週三固定推出這些英雄的故事。

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（中央社記者邱祖胤台北4日電）入行30年、設計過千款書籍封面，平面設計師楊啟巽多次獲得金鼎獎肯定，今年更為歌仔戲演員楊麗花傳記「如有神在」添新衣，持續實踐身為平面設計者的社會責任。

楊啟巽接受中央社記者訪問表示，平面設計不是完稿、排字、安排圖像就好，如果每一次設計都能用心計較，全力以赴，就有可能提升台灣整體的美學水平，而不是只能望日本、歐美的設計興嘆。

今年2月，楊麗花傳記書「如有神在」出版發行，台北國際書展會場上，紅底襯著楊麗花短髮俏麗的時裝照，鮮明的主視覺正是由楊啟巽所設計，精準捕捉時代韻味。

楊啟巽設計過上千款書封，曾以「公東的教堂」、「作家的書房」獲得金鼎獎，然而面對每一次新的設計，他都視為全新的挑戰。

楊啟巽以這次設計為例，出版社提供了藝術家董陽孜的題字，但要求不要拆解，加上楊麗花的照片選擇雖多，但要怎樣才能符合副標題「楊麗花與她的時代」的描述，讓他想了很久。

楊啟巽認為，楊麗花的時裝照顛覆「花迷」心目中的古裝扮相，那個現代感及黑白照片的氣氛，加上楊麗花年輕時燦爛的笑容，很能傳達那個素樸、純真卻又充滿拚搏精神的年代。

關於個人的「楊麗花」經驗，楊啟巽小時候曾陪著祖母一起守在電視機前，看著祖母又哭又笑，至於內容演些什麼，他已經忘得差不多了，但想到當時老人家對楊麗花的著迷，覺得實在了不起。

關於字和圖的搭配，楊啟巽沒辦法說出一個標準，但一定要自己看得順眼才行，因此這些元素放在電腦上之後，往往歷經了很長一段時間醞釀，最終才定案。

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設計師並非只能窩在工作室裡一直盯著電腦，楊啟巽想不出點子時，總是往外走，最常做的事就是帶著心愛的柴犬去散步，或是假日和太太帶狗去兜風，有時開開車回故鄉基隆，到海邊吹風。

入行30年，楊啟巽像個苦行僧一般，認真對待每一次挑戰，「我希望能向日本看齊，他們從宣傳單到電影海報，都給人充滿設計感的感覺，台灣能否做到這樣？值得每一個平面設計者努力。」（編輯：管中維）1140404