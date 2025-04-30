幕後英雄1 / 大稻埕不只有貓店長 吳孟寰樂當人間牽線月老

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一部好的作品需要眾人通力合作，除了鎂光燈前表演者的努力，幕後人員的付出更是功不可沒，也應該得到肯定，中央社推出「幕後英雄」專欄，每週三固定推出這些英雄的故事。

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（中央社記者王寶兒台北30日電）台北大稻埕中藥行貓店長爆紅，其實4年前當地便主打起特有店貓文化，幕後推手之一為吳孟寰，諸多與大稻埕有關活動都可見其身影，他期許能像月老，串聯更多人事物走進大稻埕。

吳孟寰今年43歲，現為大稻埕創意街區發展協會副理事長，也是台北霞海城隍廟文宣長。不論是在地舉辦「戲春大稻埕」、「台北霞海城隍文化節」或「秋穫季」，總能見他活躍其中，有時當主持人，有時當導覽員，更多時候又是幕後活動策畫者，跟著他漫步大稻埕，走沒幾步就可見他與店家寒暄、打招呼。

台北市大同區永樂里長林宗穎笑說，自己年紀比較大點，但稱「孟寰哥」，吳孟寰熱心，不管是觀光客、團體、外賓都能協助接待，是地方公共事務熟面孔。

「平常應該做人還算可以啦。」吳孟寰笑著「自評」，他接受中央社專訪表示，雖是台北人，但小時候對大稻埕完全沒概念，他成長於內湖，小時候捷運內湖線還沒通，17、18歲才第一次和親友到西門町玩，21歲讀書時，他想到美式餐廳打工，報名YMCA學英文，結識台北霞海城隍廟第6代管理人陳文文。

「文文姐是班上最老的學生，她去學英文是想幫廟轉型，我一直對文化類活動很有興趣，就從她身上挖到很多故事。」吳孟寰回憶，陳文文當時就注意到要以觀光角度推動廟宇文化，尤其要主打月老，那時恰逢要舉辦年貨大街，他便去當短期廟宇工讀生，在倒平安茶、點光明燈等瑣事中，了解廟宇如何運作。

彼時約是2003、2004年，在吳孟寰記憶中，許多大稻埕老屋大門緊閉，陰森氣氛讓他常常快步走過。結束短暫打工後，他繼續人生旅程，從學生時代他就喜歡看展覽、玩樂團、和朋友在台灣到處跑，退伍後也做過很多事，去旅行業學導覽、當保險業務，他笑著總結就是「愛玩」，喜歡有趣的事。

那幾年吳孟寰仍持續與陳文文保持聯繫，結束保險業工作，陳文文再邀請他回廟宇任職，2008年起他與大稻埕再續前緣，不光想活動宣傳廟宇，也以趣味方式用英文向外國人介紹廟宇文化，例如線香就像手機，點了就跟神明連上訊號，還不用講話。

因為廟宇工作，吳孟寰參與許多地方事務，期間見證大稻埕許多老屋新生，還有在地產業變化，由在地居民與店家組成的大稻埕創意街區發展協會2016年成立，他自成立時就加入其中，對自己能扮演的角色，他目標很明確，就是「轉譯」，「我能做的就是很快讓別人知道文化特色是什麼。」

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以最近爆紅的中藥行店貓舉例，大稻埕林立乾貨行，店家世代深信養貓能防鼠，攝影師菜菜子過去居住當地，因此拍下許多店貓，並受雜誌邀請撰文分享。吳孟寰說，當時協會立刻邀請合作，在2021年舉辦大稻埕貓咪攝影展，去年也與老字號餅店李亭香聯手推出「店貓地圖」，讓店貓文化更鮮明。

菜菜子過去便拍攝到爆紅貓咪兒時照片，在網路上引起討論，吳孟寰說，也許過去幾年的活動一時間並未如此受矚，但回過頭來看，都是文化的積累，「我們廟的月老很常出國，跟許多地方都會合作，牽起不同地區與文化的交流，我會希望我自己也能成為像是這樣的角色，繼續去把大家串聯起來」。（編輯：管中維）1140430

大稻埕創意街區發展協會副理事長、台北霞海城隍廟文宣長吳孟寰（圖）期許自己能像月老，串聯更多人事物走進大稻埕。中央社記者鄭清元攝 114年4月30日

台北大稻埕林立乾貨行，店家世代深信養貓能防鼠，形成當地獨有店貓文化。圖為大稻埕元信蔘藥行貓店長「喵喵」。中央社記者鄭清元攝 114年4月30日