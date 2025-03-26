黃子佼持有兒少性影像案 二審開庭

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（中央社記者劉世怡台北26日電）藝人黃子佼涉嫌購買持有2259個兒少性影像案，一審判刑8月。經上訴，二審今天開庭，黃子佼在律師陪同下出庭，面對媒體提問，不發一語。

一審台北地院去年12月審酌，黃子佼持有性影像數量多，促使供需關係存續，沒有悔改意思且未達成和解，觸犯民國112年2月17日修正施行之兒童及少年性剝削防制條例無正當理由持有兒童及少年性影像罪，判刑8月。案經上訴，二審由台灣高等法院審理。（編輯：蕭博文）1140326