涉強制性交未遂判刑2年半 NONO與士檢均提上訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北6日電）藝人NONO被控犯7次性侵、猥褻等罪，士院認定NONO犯1次強制性交未遂罪，判刑2年6月，其餘6件判決無罪。士檢表示，有罪部分量刑過輕，今天提起上訴。另外，NONO已提起上訴。

士林地檢署表示，檢察官檢視判決後，針對本案有罪部分，認為判決量刑過輕等，且告訴人請求檢察官上訴，因此今天依法提起上訴。至於無罪部分，則認為判決理由有違誤等，已於5月底提起上訴。此外，NONO已提起上訴。

此案起於，1名女子於民國112年間在臉書指控遭NONO（陳宣裕）伸狼爪，後續多名女子提告。士林地檢署偵查後認定，NONO涉犯3次強制性交罪、2次強制性交未遂罪、2次強制猥褻罪，被害人共6名，依法提起公訴。

由於此案涉及妨害性自主罪，士林地方法院採不公開審理，審理近1年時間，今年5月間作出一審判決。

士院判決指出，NONO於100年間參與電視節目錄製時向被害人索取聯繫方式，當晚錄製結束後不斷聯繫被害人，表示可以開車載被害人回家。被害人原本婉拒，但NONO不斷邀約，被害人信任NONO身為演藝圈知名前輩，因此答應。

透過 Google News 追蹤中央社

NONO最後將車開往大稻埕河堤停車場，欲對被害人強制性交，因被害人不斷掙扎、求饒且跌落在右後座腳踏板處，NONO才作罷而未得逞。

士院認定，NONO犯強制性交未遂罪，事證明確，判處有期徒刑2年6月。另外，NONO被訴犯3次強制性交、1次強制性交未遂及2次強制猥褻的部分，認定檢察官舉證不足，判決NONO無罪。（編輯：李錫璋）1140606