陳蔚爾指控性騷 蕭雅全道歉：將停止所有工作

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（中央社記者王心妤台北7日電）導演陳蔚爾昨天在臉書發文表示遭一名前輩導演性騷擾，她也向記者證實是指導演蕭雅全。蕭雅全今天表示，很難堪也沒有藉口，對陳蔚爾以及自己的家人道歉，將停止所有工作。

陳蔚爾昨天表示，跟蕭雅全從2005年認識，兩人之後保持聯繫，而蕭雅全2016年開始提出性暗示對話，之後更未經同意就侵犯她的身體界線。

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蕭雅全今天在臉書發文表示，無論當時如何解讀，自己的行為讓陳蔚爾承受壓力與痛苦，他感到很難堪也沒有藉口，「被我的私慾造成傷害的陳蔚爾導演、家人、朋友、工作夥伴，以及看到發文感到憤怒、失望、不舒服的社會大眾，我很抱歉，對不起。」

蕭雅全表示，因為他而讓其他工作者被波及、否定和蒙羞感到很羞愧，他將停止所有工作，並與合作團隊溝通，妥善處理後續事宜，「謝謝大家曾經的喜愛，讓大家失望了，非常慚愧，珍重再見。」（編輯：張雅淨）1140607