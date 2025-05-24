曲棍球教練環抱性騷女選手 遭撤照終身禁任

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄24日電）高雄1名曲棍球教練去年被控性騷女球員遭停權調查，高市議員鄭孟洳表示，該名教練仍繼續招收學生，甚至介入國家隊選拔，調查結果性騷成立，教練證照將撤銷並終身禁任。

民進黨高市議員鄭孟洳追蹤此案一年多，她昨天在臉書（Facebook）上說，這名教練遭停權後仍介入國家隊選拔、招收學生，終於在近日調查結果出爐、性騷成立，「這名教練終身禁任」。

鄭孟洳說，教育局已通報他終身不得擔任學校任何兼任、代課或代理教職，並被納入「不適任人員系統」，教育局也函送體育署，要求撤銷他的教練資格。

據了解，體育署接獲高雄市運動發展局通報後，在今年有發函給各縣市政府、體育機關、各體育單項協會，將這名教練通報為不適任教育人員。

鄭孟洳去年陪同遭性騷的女球員開記者會，多名球員控訴這名教練藉著教學名義從背後環抱；且長期威脅如果把事情說出去就會被退隊、退賽。事件曝光後，這名劉姓教練遭滑輪溜冰協會與冰球協會停權。

透過 Google News 追蹤中央社

鄭孟洳上月在議會質詢時說，這名教練去年被控性騷後遭停權，但實際卻是透過「掛名借牌」介入亞錦賽與世運國家隊選拔。該名教練也疑似以協會名義認養大坪頂曲棍球場持續招生學生。

鄭孟洳昨天說，高雄大坪頂曲棍球場也被要求禁止他進入、場館未來要強化出入控管；不能再讓他有任何「掛名」、「借牌」機會，市府應盤點所有場館認養狀況，不要讓不適任者有任何機會接近選手。（編輯：龍柏安）1140524