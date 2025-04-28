被停權教練遭爆介入國手選拔 高市府允確認公平性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）民進黨高市議員鄭孟洳今天質詢指出，去年因涉性騷案遭滑輪溜冰協會與冰球協會停權的一名教練，違規暗中介入國家隊選拔，要求重啟國家隊選拔，保障選手權益；市府允諾會與協會及體育署聯繫，確認選拔程序是否公平。

鄭孟洳今天在高雄市議會教育部門業務質詢指出，去年因涉嫌性騷案遭滑輪溜冰協會與冰球協會停權的一名教練，竟疑似透過「掛名借牌」違規暗中介入2025年世界運動會滑輪溜冰曲棍球國家隊選拔，內定出賽名單。

她並以此次亞錦賽選拔為例，指此教練不僅掛名借牌介入選拔程序，還直接指定教練與選手名單，嚴重違反體育倫理與公平原則。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，她還接獲爆料指出，原本教育局已收回高雄大坪頂曲棍球場，但此教練以其他協會名義認養球場，繼續免費使用球場場地招收學生並授課；鄭孟洳要求重啟公開、公正選拔程序，並盤點場館認養情況，清查是否有遭此教練借名使用。

對此，運發局長侯尊堯答詢表示，國家隊選手的選訓，由協會負責，業管單位為體育署，運發局會與協會及體育署聯繫，確認選拔程序是否公平；教育局長吳立森則說，會針對此教練利用不同協會名義認養球場及授課一事進行了解。（編輯：陳仁華）1140428