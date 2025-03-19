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台中棒球教練侵犯32學童遭訴 檢方籲法院重懲

2025/3/19 13:43（3/19 14:23 更新）
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在台中某國小擔任棒球隊教練的松姓男子，涉嫌在任內6年期間，對32名學童犯下90件強制猥褻、強制性交等罪，案經中檢偵辦後，日前依妨害性自主罪將他起訴。圖為台中地檢署外觀。（中央社檔案照片）
在台中某國小擔任棒球隊教練的松姓男子，涉嫌在任內6年期間，對32名學童犯下90件強制猥褻、強制性交等罪，案經中檢偵辦後，日前依妨害性自主罪將他起訴。圖為台中地檢署外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇木春台中19日電）在台中某國小擔任棒球隊教練的松姓男子涉嫌在任內6年期間，對32名學童犯下90件強制猥褻、強制性交等罪，案經中檢偵辦後，日前依妨害性自主罪將他起訴，並建請法院從重量刑。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，38歲松姓男子自民國107年10月起至113年10月止，在台中某國小擔任棒球隊教練。

檢方查出，松男涉嫌在學校宿舍、住處、民宿、教室等處，對32名未滿14歲學童，共犯下強制猥褻、強制性交等共90罪。案經被害人報案後，警方於113年11月21日將松男逮捕到案，並在松男手機內查扣大量性影像。

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檢方認為，松男為人師表，利用學童對師長信任、不諳世事機會，不顧所教育少年幼小心靈感受及人格發展健全，於擔任棒球教練期間，犯加重強制猥褻、性交等行為。檢方日前偵辦後，依據證人證詞、證物，依妨害性自主罪嫌將松男起訴。

檢方審酌，松男隨就任時間增長，行為態樣日益猖獗，造成被害人永久而難以磨滅的傷害與陰影，對被害人身心健康發展已造成不良影響，嚴重敗壞師德，建請法院從重量刑。（編輯：方沛清）1140319

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