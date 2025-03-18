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台中某國小棒球教練猥褻41人 2校長6教職員遭懲處

2025/3/18 14:27（3/18 14:58 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者趙麗妍台中18日電）台中市有棒球教練涉嫌猥褻小球員，教育局擴大調查，共有41名受害者。調查小組今天召開考核會議，前任校長大過2次、現任校長申誡1次，6名歷任體育組長及學務主任後續懲處。

台中市有國小棒球教練涉長期猥褻學生，家長發現後向校方、教育局反映並報警，民眾黨籍市議員江和樹揭發此事，教育局經擴大調查後，目前受害學生共41名。

台中市教育局今天發布新聞稿指出，對此案深感痛心、全面檢討，立即解除進用這名教練、靜候調查，督導學校擴大調查，發現學校未確實依據「學校不適任人員通報資訊蒐集及查詢處理利用辦法」等規定，在進用前、後應至查詢系統確認是否有不得進用情形，導致這名教練持續在校從事訓練工作。

校方召開性平會組成調查小組今天召開考核會議，決議對前任校長自108年至113年7月期間，未督導所屬人員落實查詢不適任人員系統，導致狼教練持續從事訓練工作，使學生遭遇不當對待，行為違反相關法令，情節重大，記大過2次，現任校長也有管理不周之責，申誡1次處分。

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至於此校學務處作為查詢編制外教學人力是否不適任的業務處室，教育局調查計3名學務主任及3名承辦組長皆缺乏查詢編制外人員的意識，導致學生遭遇不當對待，相關人員處理業務失當，學校將於3月20日召開教師成績考核委員會審議。

江和樹接受媒體聯訪表示，雖然市府表示已全面做過清查，但制度還是存在許多漏洞，他揭露的只是冰山一角，希望教育局嚴格把關，還給學生安全的校園環境。（編輯：郭諭儒）1140318

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