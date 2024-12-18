加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

台中棒球教練涉猥褻性侵案 警局長：已掌握29人受害

2024/12/18 15:53（12/18 16:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市有國小棒球教練涉及性侵、猥褻孩童，台中市警察局長李文章（圖）證實，目前已掌握29人受害，不排除人數持續增加。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年12月18日
台中市有國小棒球教練涉及性侵、猥褻孩童，台中市警察局長李文章（圖）證實，目前已掌握29人受害，不排除人數持續增加。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年12月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中18日電）台中有國小棒球教練涉嫌長期性侵孩童，檢警已查扣教練的手機、電腦。市議員江和樹今天指出，教練的電腦「D槽很滿」。中市警察局長李文章說，掌握29人受害，不排除人數增加。

台灣民眾黨市議員江和樹17日陪同2名家長召開記者會，他指控台中市有國小棒球教練涉長期性侵、猥褻學生，受害家長通報校方、教育局並報警，檢警在教練手機中發現不雅影片，受害學生至少31人，教練被聲押禁見。

江和樹提到，教練有強制猥褻前科，除手機內存有大量不雅影片，在學校球隊休息室的電腦也有不雅影片，教練將猥褻過程拍攝影片以此威脅孩童，「D槽很滿」，受害人數累計31人。

台中市警察局長李文章表示，截至今天中午，已掌握29人受害者，其中25人已完成筆錄，不排除受害人數會持續增加。

此案依照妨害性自主、加重強制性交、利用權勢性交或猥褻等罪嫌偵辦。教練的手機、電腦等相關事證，檢警第一時間都已查扣。（編輯：李淑華）1131218

#台中市
#李文章
#台中市警察局
#台中市警察局長
#江和樹
#猥褻
#妨害性自主
江和樹
台中棒球教練猥褻案 議員爆教練之師涉性平案仍任教台中棒球教練涉猥褻還毆打不從者 前校長致歉
李文章
中市警指關說改單行之有年 警察局長駁依法偵辦中市議員關心新興毒品氾濫 籲防喪屍煙彈進校園
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：