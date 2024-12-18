台中棒球教練涉猥褻性侵案 警局長：已掌握29人受害

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（中央社記者趙麗妍台中18日電）台中有國小棒球教練涉嫌長期性侵孩童，檢警已查扣教練的手機、電腦。市議員江和樹今天指出，教練的電腦「D槽很滿」。中市警察局長李文章說，掌握29人受害，不排除人數增加。

台灣民眾黨市議員江和樹17日陪同2名家長召開記者會，他指控台中市有國小棒球教練涉長期性侵、猥褻學生，受害家長通報校方、教育局並報警，檢警在教練手機中發現不雅影片，受害學生至少31人，教練被聲押禁見。

江和樹提到，教練有強制猥褻前科，除手機內存有大量不雅影片，在學校球隊休息室的電腦也有不雅影片，教練將猥褻過程拍攝影片以此威脅孩童，「D槽很滿」，受害人數累計31人。

台中市警察局長李文章表示，截至今天中午，已掌握29人受害者，其中25人已完成筆錄，不排除受害人數會持續增加。

此案依照妨害性自主、加重強制性交、利用權勢性交或猥褻等罪嫌偵辦。教練的手機、電腦等相關事證，檢警第一時間都已查扣。（編輯：李淑華）1131218