台中棒球教練猥褻案擴大 市府擬訂更嚴格不適任通報標準

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（中央社記者趙麗妍台中18日電）台中市有國小棒球教練涉長期猥褻學生，受害者至少31人，今天又爆出狼教練的教練也涉及性平案，仍在他校任教。市長盧秀燕今天表示，不適任人員通報門檻太高，不排除自行制定更嚴格標準。

台中市有國小棒球教練涉長期猥褻學生，受學生的家長昨天在民眾黨籍市議員江和樹陪同下，召開記者會披露受害細節，檢警在涉案教練手機中發現不雅影片，受害學生至少31人，教練已被聲押禁見。

江和樹今天指出，狼教練的教練涉及性平案件，現卻仍在他校任教。老教練涉及性平案件，校方應通報方便其他學校在聘用時參考，但因校方草草了事，因性平案件情節不嚴重，老教練現仍在他校任教，質疑校方包庇。

關於此案，盧秀燕則回覆，教育相關失職人員會一併追究，市府也下令全面清查，但因良民證、不適任人員通報系統的門檻太高，未達條件就不用登錄，不會被通報，恐造成漏網之魚，市府不排除自行訂定更嚴格的不適任通報標準。

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聘用老教練的學校則回覆，聘用時有查詢不適任人員系統，老教練並未在名單上，他在校任教3年，期間並無不妥表現。教育局長蔣偉民表示，要求校方評估老教練以往經歷以及現在的表現，做出適當決議，維護校園安全。

蔣偉民提到，性平案有三部分不能任教，一、性侵害屬實，二、經性平會認定騷擾或性霸凌案件，必須解除聘約、終身不得任用，三、（同前）1到4年內不得到校任教，老教練的性平案件不符合相關規範。（編輯：陳清芳）1131218

台中市長盧秀燕（前）18日赴市議會備詢，她認為不適任人員通報門檻太高，市府不排除自行制定更嚴格通報標準。中央社記者趙麗妍攝 113年12月18日