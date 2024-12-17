台中國小棒球教練涉猥褻 手機有不雅片25生受害

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中17日電）台中某國小棒球教練涉嫌猥褻學生，市議員江和樹指出，教練手機內發現不雅影片，已知25名學生受害，估計受害者恐達百人，他痛批校方、教育局聘雇審查漏洞，讓猥褻前科者入校。

台中市一所國小傳出棒球教練涉長期猥褻學生，2名受害學生家長今天在台灣民眾黨籍市議員江和樹的陪同下召開記者會，江和樹表示，家長發現孩子有異狀，詢問發現孩子遭棒球校隊教練伸出狼爪，家長隨即通報校方、教育局並報警。

江和樹提到，檢警調查發現涉案學生眾多，通知教練到案說明時，教練企圖輕生未果，後在教練的手機中發現多部不雅影片，初步掌握受害學生多達25人，從小二至小六都有，甚至不乏已經畢業的學生。他指出，教練在該校任職6年，受害學生恐達百人，不敢想像。

江和樹表示，該教練在民國101年有猥褻前科，判緩刑5年，在108年轉往台中某國小任教，質疑校方、教育局的聘雇機制有漏洞，竟無法防堵狼師入校，自108年至今，校方不知有此情事，直到現任校長揭發才讓惡狼現蹤。該教練已解聘、裁定羈押。

家長泣訴，接獲警方通知，到警所觀看影片才知道孩子也是受害者，痛心孩子才還小卻慘遭教練狼爪染指，每天送孩子上學，彷如親手將孩子送進地獄。

江和樹提到，受害學生指稱，教練除有猥褻行為外，甚至要求孩子們互摸，變態行徑令人髮指，若孩子不肯就範，就揚言不讓孩子上場打球，還拍攝不雅影片以此威脅孩童不能將此事外傳，實在可惡。

教育局長蔣偉民表示，10月26日校方接獲家長檢舉，啟動性平機制並停聘教練，11月11日解聘教練。目前市府、檢警調查中，除要求校方擴大偵查並輔導受害學生，更要求各級學校啟動教職員查詢作業，若有不適任紀錄就立即解聘。他強調，性平案不會因為檢方偵辦停止。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蔣偉民指出，教練在108年受聘時，學校有查詢不適任教師系統，當時系統並未註記教練有不適任紀錄，110年系統匯入法務部相關紀錄，學校疑未定期查詢，若調查未定期查詢屬實，會深究校方、失職人員的責任。

校方表示，第一時間立即通報教育局並隔離教練與學生接觸，並請輔導老師輔導學生，對本次性平事件深感遺憾及抱歉，對受害學生校方給予最大的協助及支持輔導措施，犯行教練依行政程序依法處理。（編輯：陳清芳）1131217