台中某國小棒球教練涉猥褻 檢聲請羈押禁見獲准

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（中央社記者蘇木春台中17日電）台中市某國小37歲約聘棒球教練涉嫌猥褻學生，檢方今天說，全案10月間獲報後展開調查，經檢察官複訊後，認定教練涉嫌重大且有反覆實行之虞，11月21日向法院聲請羈押禁見獲准。

台灣台中地方檢察署今天發布新聞稿表示，10月底接獲警方通報，某國民小學棒球隊教練疑涉性侵害未成年隊員案件，指派婦幼專組檢察官指揮偵辦。

檢方說，經檢察官通知多名被害人到案陳述，即時保全相關證據，11月21日指揮專案小組持搜索票搜索被告住居所等處，拘提被告到案。

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檢方複訊問後認定被告民國108年到113年間，對多名未成年被害人涉有妨害性自主，涉犯中華民國刑法加重強制性交、利用權勢性交與猥褻等罪犯嫌重大，有事實足認為有湮滅證據、勾串證人之虞，並有反覆實行同一犯罪之虞，向法院聲押禁見獲准。

台灣民眾黨籍台中市議員江和樹舉行記者會表示，這名教練手機內發現不雅影片，已知25名學生受害，估計受害者恐達百人，校方、台中市政府教育局聘僱審查漏洞，讓猥褻前科者入校。（編輯：李明宗）1131217