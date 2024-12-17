台中某國小棒球教練涉猥褻學童 盧秀燕：令人髮指

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（中央社記者趙麗妍台中17日電）台中市某國小棒球教練涉嫌猥褻學童。市長盧秀燕今天表示，非常可惡、令人髮指，要求重懲重判，還給家屬、被害人公道。加強受害學生輔導，市府已成立專案小組，提供法律協助。

台中市一所國小傳出有棒球教練涉長期猥褻學生，家長發現孩子有異狀，詢問得知孩子竟遭教練狼爪，向校方、教育局反映並報警。受害家長今天在民眾黨籍市議員江和樹陪同下召開記者會，江和樹指出，檢警在教練手機中發現不雅照片，目前有25名學生受害。

台中市議會今天召開定期會，盧秀燕表示，校安通報後，當天立刻禁止教練到校，不可以接觸學生並完成解聘、移送法辦，目前教練已被羈押禁見。

盧秀燕指出，懷疑受害學生不只25人，教練受教期間應接觸百名學童，必須擴大調查，憂心孩子二度傷害，要特別小心、有耐心，調查有多少學生受害，對受害孩子的輔導，不會只限於現在受害學生，有些孩子已畢業、轉學，後續持續追蹤處理。

市府成立專案小組，法制局長李善植指出，除提供被害人及家屬法律諮詢，也委請性別平等的法律專家協助，並聯絡犯罪被害人保護協會台中分會，後續進行保全程序以及犯罪被害人補償作業，受害學生家長可在知悉2年內及事發5年內申請國賠，市府會予以協助。

國民黨籍市議員楊大鋐、劉士州質疑，為何教練有前科卻仍聘用。教育局長蔣偉民表示，108年聘用時，校方有查詢教育部系統，該教練不在不適任名單中，當時教練也有出具教練證、良民證，110年系統匯入法務部系統後，校方疑未定期查詢，會追究校方失職責任。

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劉士州指出，101年強制猥褻判刑，108年仍被聘用，良民證上卻無紀錄，法律漏洞應即時亡羊補牢。盧秀燕表示，良民證是中央統一規定，受緩刑宣告沒有被撤銷，不會在良民證上顯現，對學校、政府造成困擾，這不光是台中市的問題，是全國的問題。

警察局解釋，警察刑事紀錄證明以書面明確記載有無刑事案件紀錄。其中，受緩刑宣告、未經撤銷者，犯罪紀錄不予記載。（編輯：李淑華）1131217