台中棒球教練涉猥褻還毆打不從者 前校長致歉

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（中央社記者趙麗妍台中17日電）台中有國小棒球教練涉對孩童猥褻，市議員江和樹指出，有孩童不願配合教練猥褻行為慘遭毒打，前校長證實有不當管教，他向家長學生致歉，「校長讓你們受傷了，對不起」。

台中市有國小棒球教練涉長期猥褻學生，家長發現孩子有異狀詢問，得知孩子遭教練伸出狼爪，向校方、教育局反映並報警。受害家長今天在民眾黨籍市議員江和樹陪同下召開記者會，江和樹指出，檢警在教練手機中發現不雅照片。受害學生持續增加，下午已增加為30多人。

時任此校的校長表示，當時是教練的師傅引薦，觀察幾月後，發現教練和家長、孩子都處得很好，勤查不適任人員系統、良民證後，才聘任為鐘點教練，教練任職5年期間，初估接觸學生近百人，僅擔任校隊教練，未擔任其他教職。

前校長提到，去年接獲一對兄弟家人投訴教練不當管教，據教練所言，因學生言語輕蔑，才有呼巴掌行為。江和樹則說，兄弟來自弱勢家庭，因不願配合教練猥褻行為，慘遭毒打，除呼巴掌外，學生的大腿被打到大片瘀青，阿公才提出不當管教。

前校長表示，這名教練為一年一約，被投訴不當管教後，本處置不續約，但因家長非常喜歡教練，因此改為半年短約，減緩家長對換教練的衝擊，離開學校前也跟接任校長叮囑此事，前校長強調，校方沒有包庇也沒有被施壓。

江和樹指出，這名教練日前家裡失火，有家長還租屋提供居住，但教練卻長期在校園教室內猥褻孩童。前校長說，當時校方、家長還發動募捐，他自己也有捐款，希望能幫助教練暫度難關。

前校長也向家長、孩子致歉，他坦承，因校方的疏失造成孩子傷害，願用最大的努力，輔導受傷的孩子，未來會加強管理，希望可補齊漏洞，讓罪惡無所遁形。（編輯：郭諭儒）1131217