台中棒球教練猥褻案 議員爆教練之師涉性平案仍任教

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（中央社記者趙麗妍台中18日電）台中市有國小棒球教練涉長期猥褻學生，市議員江和樹今天再爆料，狼教練的教練也涉及性平案件，現在另所學校任教，他質疑校方包庇。老教練現任職校方說，聘用時未在不適任名單上。

台中市有國小棒球教練涉長期猥褻學生，家長發現後向校方、教育局反映並報警，並在民眾黨籍市議員江和樹陪同下召開記者會揭發此事，受害學生目前累計30多名，檢警更在教練手機發現不雅影片，教練已遭聲押禁見。

江和樹今天再度爆料，狼教練的教練今年已近70歲，在前一個學校任教時，被家長投訴性平案件，校方審理後在民國110年10月性平案成立，110年11月老教練請辭，但老教練在111年1月又到其他國小當教練。

江和樹質疑，校方聘僱教練的標準為何，性平案件應該要通報，讓其他學校在聘用人員時可參考。老教練先前任教的學校處理性平案，竟認為僅是「摸一下」，尚無不適任的問題。

他怒批，教練熊抱孩童還上下其手，性平調查過程怎可避重就輕，強制性騷擾未滿12歲孩童是公訴罪。校方對外還說教練是因抽菸、吃檳榔、罵髒話，家長無法接受，所以才離職。

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江和樹質疑校方對性平案件草草了事，對老教練僅實施4小時性平教育，因情節不夠重大不足以登錄「各教育場域不適任人員通報及查詢系統」，校方作法根本包庇狼師。

教育局長蔣偉民表示，該案在110年12月結案，因教練帶學生坐車時，和學生比手腕、捏大腿，性平委員經訪談學生、家長後，認為行為純屬開玩笑，但已造成當事人不舒服，符合性騷擾成立要件，最後認為教練性別意識不符，給予4小時性平教育以及1000字心得的處罰。

對此，聘用老教練的校方則回覆，該教練目前為校內的鐘點教練，111年1月到任，任教至今並無任何不妥行為，也未接獲家長、學生的投訴。聘用時查詢不適任人員系統，教練並未在不適任名單上。（編輯：李淑華）1131218