加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

台中棒球教練猥褻案 議員爆教練之師涉性平案仍任教

2024/12/18 13:00（12/18 13:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中18日電）台中市有國小棒球教練涉長期猥褻學生，市議員江和樹今天再爆料，狼教練的教練也涉及性平案件，現在另所學校任教，他質疑校方包庇。老教練現任職校方說，聘用時未在不適任名單上。

台中市有國小棒球教練涉長期猥褻學生，家長發現後向校方、教育局反映並報警，並在民眾黨籍市議員江和樹陪同下召開記者會揭發此事，受害學生目前累計30多名，檢警更在教練手機發現不雅影片，教練已遭聲押禁見。

江和樹今天再度爆料，狼教練的教練今年已近70歲，在前一個學校任教時，被家長投訴性平案件，校方審理後在民國110年10月性平案成立，110年11月老教練請辭，但老教練在111年1月又到其他國小當教練。

江和樹質疑，校方聘僱教練的標準為何，性平案件應該要通報，讓其他學校在聘用人員時可參考。老教練先前任教的學校處理性平案，竟認為僅是「摸一下」，尚無不適任的問題。

他怒批，教練熊抱孩童還上下其手，性平調查過程怎可避重就輕，強制性騷擾未滿12歲孩童是公訴罪。校方對外還說教練是因抽菸、吃檳榔、罵髒話，家長無法接受，所以才離職。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

江和樹質疑校方對性平案件草草了事，對老教練僅實施4小時性平教育，因情節不夠重大不足以登錄「各教育場域不適任人員通報及查詢系統」，校方作法根本包庇狼師。

教育局長蔣偉民表示，該案在110年12月結案，因教練帶學生坐車時，和學生比手腕、捏大腿，性平委員經訪談學生、家長後，認為行為純屬開玩笑，但已造成當事人不舒服，符合性騷擾成立要件，最後認為教練性別意識不符，給予4小時性平教育以及1000字心得的處罰。

對此，聘用老教練的校方則回覆，該教練目前為校內的鐘點教練，111年1月到任，任教至今並無任何不妥行為，也未接獲家長、學生的投訴。聘用時查詢不適任人員系統，教練並未在不適任名單上。（編輯：李淑華）1131218

延伸閱讀
台中某國小棒球教練涉猥褻 檢聲請羈押禁見獲准台中國小棒球教練涉猥褻 手機有不雅片25生受害台中棒球教練涉猥褻還毆打不從者 前校長致歉台中爆國小教練猥褻案 議員要求補強教育安全網
江和樹
台中牛角坑溝水變白色疑業者偷排放 環保局稽查台中第2波物調券首日發放 民眾排長長人龍領取
蔣偉民
台中警入校帶走小學生 教育局：校方允許極為不妥台中小學生持樂樂球棒打師隔日遭警帶走 校方警方認疏失

台中市有國小棒球教練涉長期猥褻學生，民眾黨台中市議員江和樹（左）18日受訪指出，狼教練的教練也涉及性平案件，現在另所學校任教，他質疑校方包庇。中央社記者趙麗妍攝 113年12月18日
台中市有國小棒球教練涉長期猥褻學生，民眾黨台中市議員江和樹（左）18日受訪指出，狼教練的教練也涉及性平案件，現在另所學校任教，他質疑校方包庇。中央社記者趙麗妍攝 113年12月18日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：