家長控孩子遭言語霸凌校方調查不成立 中市府將審議

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（中央社記者趙麗妍台中1日電）台中有家長投訴，孩子與多名師生在校遭一學生霸凌，常有言語威脅，但校方調查認定為「偶發事件、沒有傷害意圖」，霸凌不成立；教育局接到陳情表示，將審議校方調查結果。

台中市議會今天召開教育文化業務質詢，民進黨市議員李天生指出，去年12月接獲國小生家長陳情，孩子屢遭校內一名學生霸凌，4月校方霸凌調查結果認定霸凌不成立。家長提出申訴。

家長也向媒體控訴，孩子就讀國小六年級，在校內課後照輔班屢遭一名學生霸凌，施以掐脖、以石頭敲頭、踢腰等，經常出言恐嚇；此生是特殊教育學生，有情緒障礙，4年前校內就有多名師生遭到攻擊，受害者組成自救聯盟，目前統計受害學生至少5名。

家長控訴，日前申請校內霸凌調查，調查結果霸凌不成立，此生雖有特教助理員陪伴，仍常有言語霸凌行為，情緒障礙不是要求旁人無限包容的理由，霸凌者應接受懲罰，要求校方與教育局提出配套，維護學生就學權益。

調查報告指出，此為偶發事件，此生應屬情緒控管欠佳，因感到不友善環境，透過行為發洩氣憤情緒，並無真正攻擊意圖，此生須積極學習人際溝通、適當表達發洩情緒方式，校方也應積極安排雙方修復關係。

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校方指出，多次接獲此生與師生發生衝突，校內給予定期輔導，安排諮商課程，安排特教助理員陪伴，校方會適時介入處理；首次接獲霸凌申訴，霸凌報告由校外調查委員訪問製成，一切按照程序處理，此生也接受懲罰，會持續輔導讓此生可與其他學生一起正常學習。

台中市教育局透過文字稿表示，已收到家長陳情書，將召開校園霸凌事件審議委員會審議；已核定此生每週40小時學生助理員服務。（編輯：陳仁華）1140501