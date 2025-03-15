中市1高中校園霸凌案遭監院糾正 市府：制定SOP

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（中央社記者郝雪卿台中15日電）台中市1所高中發生學生疑遭霸凌輕生案，監察院對此通過糾正案。教育局今天表示，已檢討相關作法與機制，未來重大校園案件即啟動霸凌事件SOP，組專案群組控管學校辦理進度。

台中市1所高中2023年發生「A生遭霸凌輕生」及「B生遭性騷擾、霸凌」情事，監察院日前通過糾正該校與台中市教育局。查案監委田秋堇說，學校在兩案中違反行政程序法、未及時通報與調查等缺失，教育局也督導不力，監院日前已通過糾正案。

對此，市府以文字稿回應指出，事發時為釐清案情與事實真相，除了立即將相關人員調離現職、靜候調查外，也由教育局督導學校依相關規定啟動程序，再依調查結果召開相關會議針對疏失人員究責處分，校長予以記大過1次並解除校長職務，前學務主任停聘2年，前主任教官撤職處分。

有關性平案件調查及延宕通報部分，教育局指出，為提升性平通報時效性，在辦理性平研習、學輔主任會議等相關時機，邀請專業講師、律師等分享與傳授學校第一線教育人員辦理性平案件時，能夠貼近實務經驗並依法落實。

教育局表示，經過此次事件已檢討相關作法與機制，未來針對重大校園案件，即啟動霸凌事件SOP，組成專案群組嚴格控管學校辦理進度，並實施校園重大案件列管督導機制，強化追蹤管考，確保學校及時啟動調查程序，落實法規要求。

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民進黨台中市議會黨團總召王立任認為，根據監察院的調查結果，確認市府與校方處理失當，延誤通報、調查消極，導致學生權益嚴重受損。2年前他即率先召開記者會，並在議會質詢要求市府徹查此案，並持續監督、質詢，監察院的調查結果證實，當時他們的質疑完全正確，而市府的消極態度更應徹底檢討。

王立任強調，監察院的調查已經還原真相，在在證明台中市教育局的失能與失責，市長盧秀燕更是將媽媽市長不時掛在嘴邊，那請問這些孩子何其無辜。他將持續關注市府後續處理，要求市府提出具體改進措施，還受害學生與家屬一個交代。（編輯：謝雅竹）1140315