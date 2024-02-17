豐原高中生輕生案重啟調查 校方確定霸凌成立

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（中央社記者趙麗妍17日電）台中市豐原高中學生疑遭霸凌輕生案將滿1年，霸凌案申復成立，校方重啟調查，調查結果今天公佈，霸凌案確定，前學務主任停聘1年，相關結果、報告將提報教育局。

豐原高中1名學生疑遭師長霸凌去年2月輕生，家長在民代、人本教育基金會中部辦公室陪同下召開記者會指出，這名學生在校疑遭師長霸凌，長達4個月對學生公開且非法搜身、搜書包等。

此案被揭發後，教育局去年3月將涉及7名人員全數調職，校方去年6月函報霸凌調查給教育局，遭教育局退件，再次重啟調查，霸凌因應小組認定霸凌案不成立，回歸不當管教，教育局認為懲處與調查結果不相等，去年9月召開專審會，通過對前學務主任處以停聘1年。

家長透過人本教育基金會中部辦公室提出申復，學校審議申復成立，依校園霸凌防制準則規定，召開「防制校園霸凌因應小組會議」重啟調查。（編輯：吳協昌）1130217

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