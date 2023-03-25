如何知道孩子是否遭霸凌？專家：3改變可能是警訊

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專家提醒，孩子的服裝穿著、生活作息或飲食改變等，都可能是孩子遭霸凌的警訊，家長可多關心並適時提供協助和陪伴。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者沈佩瑤台北25日電）台中市某公立高中生疑在校園內遭師長霸凌輕生，專家提醒，孩子不見得會告訴家長，但服裝穿著、生活作息或飲食改變等，都可能是個警訊，家長可多關心並適時提供協助和陪伴。

台中市某公立高中生疑在校園內遭師長霸凌，今年2月輕生死亡。台中市教育局昨天表示，校方處理此事態度消極，校長、主任教官、教官及學務創新人員等7人調離現職，靜候調查。

校園會有霸凌的情形出現，主要是出現在被害者與加害者在權力不對等下。台灣社會心理復健協會理事長張自強今天透過新聞稿指出，教育部將霸凌分為5類，包括肢體霸凌、關係霸凌、言語霸凌、網路霸凌及反擊霸凌，其中言語霸凌最為常見如辱罵、誹謗、謠言、嘲笑、騷擾、威脅等。

張自強指出，孩子在校園中若遭遇到類似霸凌的情形，回家也不見得會把在學校所發生的事情告訴家長，但孩子的服裝穿著、生活作息或飲食的改變等，都可能是個警訊，家長們多份關心或許就可能阻止悲劇發生。

若孩子不想以口語表達，張自強說，也可用通訊軟體、臉書等方式溝通，或向同學瞭解孩子的心中世界，適時提供協助和陪伴，讓兒女知道身邊永遠有人在支持著他，同時維持好與學校的親師關係，共同防範校園霸凌發生。

張自強提醒，當學生在校遭受言語或肢體霸凌時，有些學生會將責任反諸於己，認為是自己抗壓不足，但每個人對於言語霸凌的感受不同，若學生因此產生的焦慮或壓力時，應該勇敢向師長或親友求救，不要因羞於開口讓負面情緒不斷滋生而造成遺憾。

此外，家長若被學校告知孩子因故遭懲罰時，除要向學校積極了解實情，也要聽聽孩子的想法，必要時也可以透過其他同學了解真實狀況，避免誤判實情而造成不可挽回的後果。

根據教育部網站校園霸凌專區資訊，如果遇到霸凌，可以向導師、家長反映，向學校投訴信箱投訴，向縣市反霸凌投訴專線投訴，向教育部24小時專線1953投訴，向教育部防制校園霸凌專區留言專區反映，於校園生活問卷中提出，或是向其他管道（好同學、好朋友）述說。（編輯：龍柏安）1120325

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