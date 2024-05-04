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高雄桌遊店廁所放手機偷拍7女 涉案員工判刑3月

2024/5/4 13:27
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（中央社記者洪學廣高雄4日電）高雄羅姓女子在左營區一間桌遊店如廁時，發現地板上抹布蓋著手機偷拍，警方逮捕裝設者張姓員工，並查出7人受害，橋頭地院依無故竊錄他人性影像罪判3月，可易科罰金。

橋頭地方法院審理時，張男雖坦承犯行，並與其中3名受害女子達成調解同意撤告，但法官認為其行為已造成受害者一定心理壓力跟創傷，因此不予緩刑，依無故竊錄他人性影像罪判處有期徒刑3個月，可易科罰金，全案可上訴。

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判決指出，張姓桌遊店員工去年3月11日中午1時許將IPHONE 7手機連接行動電源，放置在廁所馬桶左側地板上，並以抹布蓋住手機僅露出鏡頭，開啟錄影功能朝馬桶方向錄影，就這樣連續錄了多個小時。

直到羅女前往桌遊店消費，並於晚間7時許在店內上廁所時發現遭偷拍，便不動聲色離開桌遊店報警，隨即連同員警進入桌遊店，當場人贓俱獲。警方從張男手機內發現有7名女子受害，將他移送橋頭地檢署偵辦。（編輯：郭諭儒）1130504

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